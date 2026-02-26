Απώλειες για χρυσό και ασήμι, με το ενδιαφέρον στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν

Αρνητικά πρόσημα εμφανίζουν για την Πέμπτη οι τιμές του χρυσού και του ασημιού στις διεθνείς αγορές, με την προσοχή των επενδυτών να εστιάζεται στις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Μετά από τις 08:00 της Πέμπτης (ώρα Ελλάδας) τα συμβόλαια του χρυσού -παράδοσης Απριλίου- έχαναν 0,25% στα 5.213 δολάρια ανά ουγγιά.

Η τιμή του χρυσού στην spot αγορά ανέβαινε 0,62% στα 5.197 δολάρια ανά ουγγιά.

Τα συμβόλαια του ασημιού -παράδοσης Μαρτίου- διολίσθαιναν 1,7% στα 89,44 δολάρια, ενώ η spot τιμή του μετάλλου σημείωνε άνοδο 0,47% στα 89,61 δολάρια.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις που θα έχουν αργότερα μέσα στην Πέμπτη εκπρόσωποι των ΗΠΑ και του Ιράν στη Γενεύη, αναφορικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Ενδεχόμενα «σήματα» που θα αυξήσουν τις πιθανότητες ένα αμερικανικό χτύπημα στο Ιράν θα μπορούσαν να αυξήσουν την αβεβαιότητα στις αγορές και να ωθήσουν τους επενδυτές προς το «ασφαλές» καταφύγιο του χρυσού.

Εξάλλου, οι αναλυτές αναμένουν τις ανακοινώσεις για τα εβδομαδιαία επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ και το κατά πόσο τα μάκρο από τη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου μπορούν να επηρεάσουν τη νομισματική πολιτική της ομοσπονδιακής τράπεζας (Fed).

Υπενθυμίζεται πως παραδοσιακά ο χρυσός τείνει να ωφελείται από την υποχώρηση των επιτοκίων στις ΗΠΑ.

Την Τετάρτη η JP Morgan διατήρησε την πρόβλεψή της για το ότι το πολύτιμο μέταλλο θα «κλείσει» το 2026 στα 6.300 δολάρια.

Η τράπεζα σημείωσε ότι παραμένει σταθερά αισιόδοξη για τις τιμές του χρυσού έως το 2026 και εξακολουθεί να βλέπει μια συνεχιζόμενη τάση διαρθρωτικής διαφοροποίησης στο μέταλλο, το οποίο, όπως αναφέρει, έχει περαιτέρω περιθώρια ανόδου.

Από την πλευρά της, η Bank of America (BofA) εκτίμησε ότι ο χρυσός αναμένεται να φτάσει τα 6.000 δολάρια ανά ουγγιά τους επόμενους 12 μήνες.