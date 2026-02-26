Wall Street: Τα πονταρίσματα των αναλυτών για τη συνέχιση της bull market

Έχουν συμβεί τόσα πολλά φέτος και όμως η αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά φαίνεται να υπονοεί ότι δεν υπήρξαν πολλές αλλαγές.

Προειδοποιήσεις για πόλεμο, ανατροπές πολιτικών, κυνήγι για τα θύματα της Τεχνητής Νοημοσύνης, περισσότερες εταιρείες με κεφαλαιοποίηση $1 τρισ., ωστόσο, το οικονομικό υπόβαθρο και τα επενδυτικά χαρτοφυλάκια παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητα.

Σε περισσότερες από το 40% των συνεδριάσεων το τελευταίο δίμηνο ο δείκτης S&P 500 έχει περάσει το επίπεδο των 6.900 μονάδων που άγγιξε για πρώτη φορά στις 28 Οκτωβρίου το 2025. Σύμφωνα με το Bespoke Investment Group, ο δείκτης αναφοράς κινείται στο στενότερο εύρος διακύμανσης τον Φεβρουάριο τα τελευταία 60 χρόνια.

Όπως δείχνουν τα πράγματα, τα κέρδη των εισηγμένων επιχειρήσεων θα ολοκληρώσουν το πέμπτο συνεχές τρίμηνο διψήφιας ποσοστιαίας αύξησης. Πρόκειται για θετικό ρυθμό που πλέον προεξοφλείται πλήρως από τους επενδυτές πριν καν ανακοινωθούν τα αποτελέσματα.

Η ακύρωση του μεγαλύτερου μέρους των δασμών του προέδρου Τραμπ από το Ανώτατο Δικαστήριο ήταν αναμφίβολα μια δραματική εξέλιξη. Ωστόσο, εναλλακτικά εργαλεία πιθανότατα θα έχουν ως αποτέλεσμα αλλαγές στους δασμούς μόνο στα περιθώρια.

Άλλωστε, μια αγορά που εκτινάχτηκε 40% σε λιγότερο από επτά μήνες μετά το αρχικό σοκ των δασμών τον περυσινό Απρίλιο δύσκολα θα αντλήσει νέα δυναμική από μια σταδιακή άμβλυνση των επιπτώσεων.

Τι άλλο παραμένει αμετάβλητο; Η πολιτική της Fed. H αγορά πλέον εκτιμά ότι η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ θα παραμείνει σε στάση αναμονής στο πρώτο εξάμηνο του 2026, κάτι που εκ πρώτης όψεως μπορεί να θεωρηθεί θετικό καθώς υποδηλώνει μια οικονομική ισορροπία που δεν απαιτεί άμεσα διορθωτικά μέτρα.

Σύμφωνα πάντως με δημοσκόπηση επαγγελματιών διαχειριστών κεφαλαίων από το Reuters, ο δείκτης S&P500 αναμένεται να ενισχυθεί γύρω στο 10% από τώρα μέχρι το τέλος της χρονιάς με στήριξη από τα ισχυρά εταιρικά κέρδη και τη σταθερή ανάπτυξη της οικονομίας των ΗΠΑ, παρά τις ανησυχίες για την εμπορική πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ και τις αναταράξεις που προκαλεί η τεχνητή νοημοσύνη.

Μέχρι το τέλος του 2026 ο δείκτης S&P 500 θα βρεθεί γύρω στις 7.500 μονάδες, δηλαδή περίπου 9,7% υψηλότερα από το κλείσιμο της Δευτέρας, σύμφωνα με τον μέσο όρο των προβλέψεων 44 strategists επενδυτικών οίκων και διαχειριστών χαρτοφυλακίων που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση.

Ο S&P έκλεισε τη Δευτέρα στις 6.837 μονάδες. Αν ο δείκτης αναφοράς κλείσει το 2026 σε υψηλότερα επίπεδα θα πρόκειται για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά ανόδου.

Ο πολλαπλασιαστής κερδών (Ρ/E) του S&P500 βρίσκεται σήμερα στις 21,6 φορές τα προβλεπόμενα κέρδη, ελαφρώς μειωμένος από το 22,5 στο ξεκίνημα της χρονιάς.

Μετά από ένα δυνατό 2025 που είδε τον S&P500 να καταγράφει άνοδο 16%, η Wall Street περιπλανήθηκε με αστάθεια το πρώτο δίμηνο του 2026.

Οι επενδυτές έσπευσαν να ξεφορτωθούν μετοχές που θεωρούν ευάλωτες σε αναταράξεις από εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, ιδιαίτερα μετοχές λογισμικού που ήδη έχουν χάσει περίπου 23% από τις 31 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με τη μέση πρόβλεψη των διαχειριστών στη δημοσκόπηση, ο δείκτης Dow Jones αναμένεται να κλείσει τη χρονιά στις 52.000 μονάδες από τα επίπεδα των 48.804 μονάδων.