Ανώτεροι σύμβουλοι του προέδρου Τραμπ θα προτιμούσαν το Ισραήλ να πλήξει πρώτο το Ιράν πριν οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπολύσουν επίθεση κατά της χώρας, σύμφωνα με δύο πρόσωπα που γνωρίζουν τις εν εξελίξει συζητήσεις και μίλησαν στο Politico.

Συγκεκριμένα, αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης υποστηρίζουν κατ’ ιδίαν ότι μια ισραηλινή επίθεση θα προκαλούσε ιρανικά αντίποινα, γεγονός που θα βοηθούσε στη συγκέντρωση υποστήριξης από τους Αμερικανούς ψηφοφόρους για ένα αμερικανικό πλήγμα.

Ο υπολογισμός είναι πολιτικός: περισσότεροι Αμερικανοί θα αποδέχονταν έναν πόλεμο με το Ιράν εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες ή σύμμαχός τους δεχθούν πρώτα επίθεση.

Πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι Αμερικανοί υποστηρίζουν την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, αλλά δεν είναι διατεθειμένοι να διακινδυνεύσουν αμερικανικές απώλειες για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος.

Αυτό σημαίνει ότι η ομάδα του Τραμπ εξετάζει και την «εικόνα» του τρόπου με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί μια επίθεση.

«Υπάρχει σκέψη εντός και γύρω από την κυβέρνηση ότι πολιτικά τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα εάν οι Ισραηλινοί κινηθούν πρώτοι και μόνοι τους και οι Ιρανοί ανταποδώσουν εναντίον μας, δίνοντάς μας περισσότερους λόγους να αναλάβουμε δράση», δήλωσε ένα από τα πρόσωπα που γνωρίζουν τις συζητήσεις.

Καθώς οι ελπίδες στην Ουάσιγκτον για διπλωματική επίλυση της αντιπαράθεσης με το Ιράν εξασθενούν, το βασικό ερώτημα μετατοπίζεται στο πότε και πώς οι ΗΠΑ θα επιτεθούν.

Απαντώντας σε αίτημα για σχόλιο, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι δήλωσε: «Τα μέσα ενημέρωσης μπορούν να συνεχίσουν να εικάζουν για τη σκέψη του προέδρου όσο θέλουν, αλλά μόνο ο πρόεδρος Τραμπ γνωρίζει τι μπορεί ή δεν μπορεί να κάνει».

Παράλληλα, η διαπραγματευτική ομάδα του προέδρου μεταβαίνει την Πέμπτη στη Γενεύη σε μια προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας με τους Ιρανούς.

Πρόκειται για σοβαρή διπλωματική προσπάθεια, ωστόσο, σύμφωνα με πηγές, η σκέψη μεταξύ όσων βρίσκονται πιο κοντά στον πρόεδρο είναι ότι «θα τους βομβαρδίσουμε».

Παραμένει, ωστόσο, ανοικτό το ζήτημα της κλίμακας. Δύο βασικοί παράγοντες που εξετάζονται είναι ο κίνδυνος εξάντλησης των αμερικανικών αποθεμάτων πυρομαχικών — κάτι που η κυβέρνηση φοβάται ότι θα μπορούσε να δώσει στην Κίνα ευκαιρία να κινηθεί κατά της Ταϊβάν — καθώς και η πιθανότητα αμερικανικών απωλειών σε περίπτωση επιλογής της πιο επιθετικής στρατιωτικής επιλογής.