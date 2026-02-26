Axios, Reuters, Times of Israel

Το αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο στον κόσμο, κατευθύνεται προς τη Μέση Ανατολή μετά από οκτώ μήνες ανάπτυξης, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με πλήγματα κατά του Ιράν και οι ΗΠΑ συγκεντρώνουν σημαντική στρατιωτική ισχύ στην περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι, το Gerald R. Ford απέπλευσε από τη Βιρτζίνια τον Ιούνιο. Έκτοτε κινήθηκε στη Μεσόγειο και την Καραϊβική, γεγονός που εγείρει ανησυχίες για τη συντήρηση του πλοίου αλλά και για το ηθικό του πληρώματος.

Εάν παραμείνει σε ανάπτυξη έως τα μέσα Απριλίου, θα καταρρίψει ρεκόρ αποστολής μετά τον πόλεμο του Βιετνάμ, σύμφωνα με το USNI News και τη σχετική εσωτερική βάση δεδομένων.

Σύμφωνα με το Axios, ο αρχηγός Ναυτικών Επιχειρήσεων των ΗΠΑ, ναύαρχος Ντάριλ Κόντλ, δήλωσε τον Ιανουάριο σε δημοσιογράφους ότι θα αντιταχθεί σε περαιτέρω παρατάσεις της αποστολής του Ford «επειδή έχουν σημαντικές επιπτώσεις».

«Όταν ξεπερνά αυτό το διάστημα; Ανατρέπει ζωές. Ανατρέπει πράγματα: κηδείες που είχαν προγραμματιστεί, γάμους που είχαν προγραμματιστεί, παιδιά που είχαν προγραμματιστεί να γεννηθούν».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε αυτόν τον μήνα ότι το Ford ήταν αναγκαίο «σε περίπτωση που δεν καταλήξουμε σε συμφωνία» με την Τεχεράνη.

Άλλωστε, τεράστια αμερικανική στρατιωτική ισχύς συγκεντρώνεται ήδη στη Μέση Ανατολή — πρόκειται για τη μεγαλύτερη συγκέντρωση δυνάμεων στην περιοχή ευθύνης της Κεντρικής Διοίκησης (CENTCOM) εδώ και χρόνια.

Στην ανάπτυξη περιλαμβάνονται μαχητικά αεροσκάφη A-10, F-15, F-16, F-22 και F-35, καθώς και αεροσκάφη επιτήρησης, επικοινωνιών, εναέριου ανεφοδιασμού και μεταφορών.

Τα πολεμικά πλοία που βρίσκονται στην περιοχή είναι επίσης εξοπλισμένα με εκατοντάδες πυραύλους Tomahawk, ένα από τα αγαπημένα οπλικά συστήματα της δεύτερης θητείας του Τραμπ.

Σημειώνεται ότι, πέρυσι, τα αεροπλανοφόρα Harry S. Truman και Carl Vinson επιχειρούσαν στη Μέση Ανατολή, αντιμετωπίζοντας τους αντάρτες Χούθι στην Υεμένη.

Times of Israel: Αμερικανικά F-22 και αεροσκάφη ανεφοδιασμού στο Ισραήλ

Τη συγκέντρωση μεγάλης στρατιωτικής ισχύος στην περιοχή επιβεβαιώνουν και οι Times of Israel, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες τους, αμερικανικά ιπτάμενα τάνκερ KC-135 αναπτύχθηκαν την Τρίτη σε αεροπορική βάση της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας στο νότιο Ισραήλ.

Τα αεροσκάφη βρίσκονταν τις προηγούμενες ημέρες σε βάση στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως δείχνουν δεδομένα ανοικτής παρακολούθησης πτήσεων και παρατηρητές αεροσκαφών, και εθεάθησαν να απογειώνονται νωρίτερα την Τρίτη.

Η άφιξή τους αποτελεί ακόμη ένα βήμα στην ενίσχυση της αμερικανικής αεροπορικής παρουσίας στην περιοχή, καθώς οι εντάσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ απειλούν να εξελιχθούν σε πόλεμο.

Οι διαπραγματεύσεις για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα βρίσκονται σε εξέλιξη και οι δύο πλευρές αναμένεται να συναντηθούν την Πέμπτη στη Γενεύη.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι φέρονται να θεωρούν αναπόφευκτο ένα αμερικανικό πλήγμα, ενώ ανώτατοι στρατιωτικοί των δύο χωρών βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία. Αξιωματούχος που επικαλείται το Channel 12 δήλωσε ότι μια διπλωματική λύση θα αποτελούσε «την έκπληξη της χρονιάς».

Συγκέντρωση αεροσκαφών και απειλές για χρήση «φονικής ισχύος»

Συνολικά 12 F-22 απογειώθηκαν από τη βάση RAF Lakenheath στην Αγγλία, αν και ένα επέστρεψε λόγω τεχνικού προβλήματος.

First 3 of 12 F-22 Raptors departing RAF Lakenheath pic.twitter.com/qo7E0Ffu8O — Glenn (@TallGlenn85) February 24, 2026

Το F-22, που χρησιμοποιείται αποκλειστικά από την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ, θεωρείται το πλέον προηγμένο μαχητικό αεροπορικής υπεροχής στον κόσμο, σχεδιασμένο για ταχύτητα, ευελιξία και χαμηλή παρατηρησιμότητα σε αερομαχίες.

Η ανάπτυξη αμερικανικών μαχητικών σε ισραηλινές βάσεις για επιχειρησιακές δραστηριότητες — και όχι για κοινές ασκήσεις — θεωρείται εξαιρετικά σπάνια.

Τις τελευταίες ημέρες έχουν εντοπιστεί δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων F-35, F-22, F-15 και F-16, να κατευθύνονται προς τη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με την ομάδα αναλυτών Military Air Tracking Alliance.

Η ίδια ομάδα κατέγραψε επίσης δεκάδες ιπτάμενα τάνκερ ανεφοδιασμού και εκατοντάδες πτήσεις μεταγωγικών αεροσκαφών προς την περιοχή από τα μέσα Φεβρουαρίου. Τη Δευτέρα εντοπίστηκαν αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού και μεταφοράς φορτίου στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν.

Την ίδια ώρα, οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης πραγματοποίησαν ασκήσεις στις νότιες ακτές του Ιράν με drones και πυραύλους, υπογραμμίζοντας την ετοιμότητα της χώρας.

Reuters: ΗΠΑ και Ιράν ξανά στο τραπέζι για τα πυρηνικά

Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν πραγματοποιούν την Πέμπτη στη Γενεύη νέο γύρο συνομιλιών με στόχο την επίλυση της μακροχρόνιας διαμάχης για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και την αποτροπή νέων αμερικανικών πληγμάτων, έπειτα από τη μεγάλη στρατιωτική συγκέντρωση δυνάμεων των ΗΠΑ στην περιοχή.

Οι δύο χώρες επανεκκίνησαν τις διαπραγματεύσεις αυτόν τον μήνα, επιχειρώντας να σπάσουν το αδιέξοδο δεκαετιών γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το οποίο η Ουάσιγκτον, άλλες δυτικές χώρες και το Ισραήλ θεωρούν ότι αποσκοπεί στην ανάπτυξη πυρηνικών όπλων. Η Τεχεράνη το αρνείται.

Πηγή: Oman Foreign Ministry via AP

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, θα συμμετάσχουν στις έμμεσες συνομιλίες με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters.

Οι συνομιλίες ακολουθούν εκείνες της περασμένης εβδομάδας στη Γενεύη και θα διεξαχθούν με τη μεσολάβηση του υπουργού Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ αλ Μπουσαΐντι.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε εν συντομία το σκεπτικό για πιθανή επίθεση κατά του Ιράν στην ομιλία του για την Κατάσταση της Ένωσης την Τρίτη, δηλώνοντας ότι προτιμά τη διπλωματική λύση, αλλά δεν θα επιτρέψει στην Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Πίεση εντός και εκτός Ιράν

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς ενίσχυσε χθες τη θέση του Τραμπ.

«Το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Αυτό θα ήταν ο τελικός στρατιωτικός στόχος, αν αυτή είναι η οδός που θα επιλέξει (ο Τραμπ)», δήλωσε σε συνέντευξή του στο Fox News.

Στις 19 Φεβρουαρίου ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν πρέπει να καταλήξει σε συμφωνία εντός 10–15 ημερών, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά θα συμβούν «πολύ άσχημα πράγματα».

Με τη σειρά του, ο Αραγτσί δήλωσε την Τρίτη ότι η χώρα του επιδιώκει μια δίκαιη και ταχεία συμφωνία, επαναλαμβάνοντας όμως ότι δεν θα παραιτηθεί από το δικαίωμά της στην ειρηνική πυρηνική τεχνολογία. Η Ουάσιγκτον θεωρεί τον εμπλουτισμό ουρανίου εντός του Ιράν πιθανή οδό προς την απόκτηση πυρηνικών όπλων.

«Μια συμφωνία είναι εφικτή, αλλά μόνο αν δοθεί προτεραιότητα στη διπλωματία», ανέφερε ο Αραγτσί σε ανάρτησή του στο X.

Το Reuters μετέδωσε την Κυριακή ότι η Τεχεράνη προσφέρει νέες παραχωρήσεις με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων και την αναγνώριση του δικαιώματός της στον εμπλουτισμό ουρανίου, καθώς επιδιώκει να αποτρέψει αμερικανική επίθεση.

Ωστόσο, οι δύο πλευρές παραμένουν βαθιά διχασμένες — ακόμη και ως προς την έκταση και τη χρονική ακολουθία της άρσης των αυστηρών αμερικανικών κυρώσεων — δήλωσε ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters.

Στο εσωτερικό του Ιράν, ο ανώτατος ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ αντιμετωπίζει τη σοβαρότερη κρίση της 36ετούς θητείας του, με την οικονομία να ασφυκτιά υπό το βάρος των ενισχυμένων κυρώσεων και νέες διαδηλώσεις να ξεσπούν μετά τις μεγάλες ταραχές και τη βίαιη καταστολή του Ιανουαρίου.

Ο επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας, Ραφαέλ Γκρόσι, αναμένεται επίσης να βρίσκεται στη Γενεύη κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, προκειμένου να έχει επαφές και με τις δύο πλευρές, όπως έκανε και την περασμένη εβδομάδα.