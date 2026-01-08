Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα αυξήσει τη ζήτηση για χαλκό κατά 50% μέχρι το 2040

Η ανάπτυξη στους τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης και της άμυνας θα αυξήσει την παγκόσμια ζήτηση χαλκού κατά 50% έως το 2040, αλλά η προσφορά αναμένεται να μειωθεί κατά περισσότερο από 10 εκατομμύρια μετρικούς τόνους ετησίως, χωρίς περισσότερη ανακύκλωση και εξόρυξη, σύμφωνα με έκθεση της S&P Global που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη.

Ο χαλκός χρησιμοποιείται ευρέως εδώ και πολύ καιρό στους κλάδους των κατασκευών, των μεταφορών, της τεχνολογίας και της ηλεκτρονικής, καθώς είναι ένα από τα καλύτερα μέταλλα για την αγωγιμότητα του ηλεκτρισμού, είναι ανθεκτικό στη διάβρωση και είναι εύκολο να διαμορφωθεί και να σχηματιστεί.

Ενώ η βιομηχανία των ηλεκτρικών οχημάτων έχει αυξήσει τη ζήτηση χαλκού την τελευταία δεκαετία, οι βιομηχανίες Τεχνητής Νοημοσύνης, άμυνας και ρομποτικής θα απαιτήσουν ακόμη περισσότερο μέταλλο κατά τα επόμενα 14 χρόνια, παράλληλα με την παραδοσιακή ζήτηση των καταναλωτών για κλιματιστικά και άλλες συσκευές που απαιτούν χαλκό, ανέφερε η S&P.

Η παγκόσμια ζήτηση θα φτάσει τα 42 εκατομμύρια μετρικούς τόνους ετησίως μέχρι το 2040, από 28 εκατομμύρια μετρικούς τόνους το 2025, σύμφωνα με την έκθεση. Χωρίς νέες πηγές εφοδιασμού, σχεδόν το ένα τέταρτο αυτής της ζήτησης είναι πιθανό να μην καλυφθεί, σύμφωνα με την έκθεση.

«Ο βασικός παράγοντας της ζήτησης εδώ είναι η ηλεκτροδότηση του κόσμου, και ο χαλκός είναι το μέταλλο της ηλεκτροδότησης», δήλωσε στο Reuters ο Νταν Γέργκιν, αντιπρόεδρος της S&P.

Η AI είναι ένας σημαντικός τομέας ανάπτυξης για τον χαλκό, με περισσότερα από 100 νέα έργα κέντρων δεδομένων πέρυσι, αξίας λίγο κάτω από 61 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η σύγκρουση στην Ουκρανία και οι κινήσεις της Ιαπωνίας, της Γερμανίας και άλλων χωρών για αύξηση των αμυντικών δαπανών είναι πιθανό να τροφοδοτήσουν επίσης τη ζήτηση χαλκού, σύμφωνα με την έκθεση.

«Η ζήτηση για χαλκό είναι πραγματικά ανελαστική στον τομέα της άμυνας», δήλωσε ο Κάρλος Πασκουάλ αντιπρόεδρος της S&P και πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Ουκρανία.

Σχεδόν κάθε ηλεκτρονική συσκευή περιέχει χαλκό. Η Χιλή και το Περού είναι οι μεγαλύτεροι παραγωγοί χαλκού, ενώ η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος μεταλλουργός χαλκού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έχουν επιβάλει δασμούς σε ορισμένους τύπους χαλκού, εισάγουν το ήμισυ των ετήσιων αναγκών τους.

Η έκθεση δεν λαμβάνει υπόψη την πιθανή προσφορά από την εξόρυξη σε βαθιά νερά (deep-sea mining).

Η S&P δημοσίευσε μια παρόμοια έκθεση το 2022, στην οποία προέβλεπε τη ζήτηση χαλκού σε περίπτωση που ο κόσμος επιτύχει την ουδετερότητα άνθρακα έως το 2050, έναν στόχο που περιγράφεται ως «καθαρό μηδέν».

Η έκθεση που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη χρησιμοποιεί μια διαφορετική μεθοδολογία, σύμφωνα με την S&P, και προβλέπει τη ζήτηση με βάση την υπόθεση ότι η ζήτηση χαλκού θα αυξηθεί ανεξάρτητα από τις πολιτικές των κυβερνήσεων για το κλίμα.