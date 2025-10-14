Η ΕΕ πιέζει τις ΗΠΑ να άρουν τους δασμούς στα προϊόντα χάλυβα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασκεί πίεση στις Ηνωμένες Πολιτείες να καταργήσουν τους δασμούς στα προϊόντα που κατασκευάζονται από χάλυβα, καθώς οι Βρυξέλλες επιδιώκουν να προωθήσουν τα μέρη της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ–ΗΠΑ που δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ, δήλωσε την Τρίτη ο Μάρος Σέφτσοβιτς, επίτροπος της ΕΕ για το Εμπόριο.

Στο πλαίσιο της κοινής τους συμφωνίας, οι δύο διατλαντικοί εταίροι εξετάζουν την εφαρμογή μέτρων για να προστατεύσουν τα προϊόντα χάλυβα, αλουμινίου και τα παράγωγά τους από την υπερπαραγωγή. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει στην αντικατάσταση των αμερικανικών δασμών 50% με ποσοστώσεις χαμηλών ή μηδενικών δασμών.

Η Επιτροπή, που χαράσσει την εμπορική πολιτική εκ μέρους των 27 χωρών της ΕΕ, θεωρεί ότι έχει τηρήσει τη δική της πλευρά της συμφωνίας, προτείνοντας την αύξηση των δασμών της για τον χάλυβα στο 50%, τη μείωση των υφιστάμενων ποσοστώσεων στο μισό και τη μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με την προέλευση του χάλυβα.

Η πρόταση, η οποία χρειάζεται ακόμη την έγκριση των κυβερνήσεων της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχει «πολύ παρόμοια χαρακτηριστικά» με την προσέγγιση που επιθυμούν οι ΗΠΑ για την προστασία της εγχώριας βιομηχανίας χάλυβα από την υπερπαραγωγή, δήλωσε ο Σέφτσοβιτς.

«Αφού προστατεύουμε τις αγορές μας με παρόμοιο τρόπο, είναι ώρα να συζητήσουμε τα παράγωγα προϊόντα χάλυβα, γιατί πιστεύω ότι πρέπει να σταματήσει η πρακτική να υπολογίζουμε πόσο χάλυβα περιέχει ένα ψυγείο ή ένα πλυντήριο πιάτων», είπε σε συνέντευξη Τύπου μετά τη συνεδρίαση των υπουργών Εμπορίου της ΕΕ στη Δανία.

Πρόσθεσε ότι έχει προτείνει αυτή την ιδέα σε επιστολή προς τους Αμερικανούς ομολόγους του.

Οι αμερικανικοί δασμοί δεν περιορίζονται μόνο στον ίδιο τον χάλυβα και το αλουμίνιο, αλλά επεκτείνονται και σε μια σειρά «παράγωγων» προϊόντων που κατασκευάζονται από αυτά τα μέταλλα.

Τον Αύγουστο, οι ΗΠΑ πρόσθεσαν 407 κατηγορίες προϊόντων στη λίστα των παραγώγων, επιβάλλοντας δασμό 50% στο περιεχόμενο χάλυβα και αλουμινίου, συν το καθολικό ποσοστό 15% στο μη μεταλλικό περιεχόμενο για τα προϊόντα που εισάγονται από την ΕΕ.

Οι κατηγορίες αυτές περιλαμβάνουν ανεμογεννήτριες, μπουλντόζες, σιδηροδρομικά βαγόνια, μοτοσικλέτες, συστήματα εξάτμισης αυτοκινήτων, ψυγεία, καταψύκτες και στεγνωτήρια.