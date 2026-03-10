Κρίση στη Μέση Ανατολή

Η Aramco της Σαουδικής Αραβίας, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο, προειδοποίησε την Τρίτη για «καταστροφικές» συνέπειες στην παγκόσμια αγορά του «μαύρου χρυσού» εφόσον τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Αν και έχουμε αντιμετωπίσει διαταραχές στο παρελθόν, αυτή είναι μακράν η μεγαλύτερη κρίση που έχει αντιμετωπίσει η βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου της περιοχής», δήλωσε ο Αμίν Νάσερ, μετά από την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Aramco για το σύνολο του 2025, που υποχώρησαν κατά 12%.

Η Aramco ανακοίνωσε καθαρά έσοδα 93,4 δισ. δολαρίων για το σύνολο του περασμένου έτους, έναντι εκτιμήσεων των αναλυτών που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της LSEG για έσοδα 95,6 δισ. δολαρίων.

Τα κέρδη έφτασαν κοντά στα 17,8 δισ. δολάρια, υποχωρώντας άνω του 20% σε ετήσια βάση.

Υπενθυμίζεται πως το Ιράν προειδοποίησε νωρίτερα την Τρίτη ότι δεν θα επιτρέψει την αποστολή «ούτε ενός λίτρου πετρελαίου» από τη Μέση Ανατολή εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, προκαλώντας την προειδοποίηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν το Ιράν πολύ πιο σκληρά εάν εμποδίσει τις εξαγωγές από τη ζωτικής σημασίας περιοχή παραγωγής ενέργειας.