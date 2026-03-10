Πόλεμος στο Ιράν: Τα οφέλη των ΗΠΑ από τον έλεγχο του νησιού Καργκ - Η σημασία του για την Τεχεράνη

Η σημασία που κατέχει το νησί Καργκ του Ιράν για την ισχύ του καθεστώτος της Τεχεράνης έρχεται ολοένα και περισσότερο στο προσκήνιο, καθώς συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μεταξύ των ΗΠΑ - Ισραήλ και του καθεστώτος της Τεχεράνης.

Υπενθυμίζεται πως το Καργκ συγκεντρώνει περίπου το 90% των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν, πριν μεταφερθεί μέσα των Στενών του Ορμούζ (που είναι ουσιαστικά κλειστά λόγω του πολέμου). Το νησί φέρεται να χει χωρητικότητα φόρτωσης περίπου 7 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα.

Με άλλα λόγια και δεδομένης της οικονομικής εξάρτησης που έχει η Τεχεράνη από τις ενεργειακές ροές, το Καργκ αποτελεί βασικό οικονομικό «πνεύμονα» για την Τεχεράνη, πριν, κατά και μετά από τη λήξη του πολέμου.

Η σημασία του Καργκ για το Ιράν το καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτο στην απειλή στρατιωτικής δράσης, αν και οι αναλυτές λένε ότι οποιαδήποτε απόπειρα κατάληψής του θα απαιτούσε πιθανώς μια επιχείρηση χερσαίων δυνάμεων, την οποία οι ΗΠΑ φαίνεται να διστάζουν να αναλάβουν.

Η κατάληψη του νησιού «θα έκοβε την πηγή εφοδιασμού του Ιράν με πετρέλαιο», η οποία είναι ζωτικής σημασίας για το καθεστώς, σύμφωνα με τον Πέτρας Κατίνας, ερευνητή σε θέματα κλίματος, ενέργειας και άμυνας στο RUSI, think tank με έδρα το Λονδίνο.

Ο γνωστός αναλυτής Ίαν Μπρέμερ (ιδρυτής της GZERO Media) είπε πως μια ενδεχόμενη κατάληψη του νησιού από τις ΗΠΑ θα επέτρεπε στους Αμερικανούς « να ασκήσουν τεράστια πίεση σε οποιοδήποτε ιρανικό καθεστώς χωρίς να χρειαστεί να στείλουν στρατεύματα στο Τεχεράνη».

«Αν ελέγχεις τις εξαγωγές πετρελαίου, έχεις πολύ μεγαλύτερη επιρροή στο καθεστώς μακροπρόθεσμα», πρόσθεσε ο Μπρέμερ.