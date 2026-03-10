IDF: Έπληξε υποκαταστήματα τράπεζας που χρηματοδοτεί τη Χεζμπολάχ (vid)
10/03/2026 • 08:37
10/03/2026 • 08:37
Οι IDF ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν ένα κύμα αεροπορικών επιδρομών σε υποκαταστήματα του συνδέσμου Al-Qard al-Hasan που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ, ο οποίος είναι γνωστό ότι χρησιμοποιείται από την τρομοκρατική ομάδα ως οιονεί τράπεζα.

Οι επιδρομές που πραγματοποίησε χθες η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έπληξαν διάφορα περιουσιακά στοιχεία και θησαυροφυλάκια της AQAH, αναφέρει ο στρατός.

Την περασμένη εβδομάδα, συνολικά περίπου 30 περιουσιακά στοιχεία του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος επλήγησαν σε όλο τον Λίβανο, σύμφωνα με τις IDF.

Πριν από τις επιδρομές, ο Ισραηλινός Στρατός Άμυνας εξέδωσε προειδοποιήσεις εκκένωσης προς τους Λιβανέζους πολίτες.

Ο στρατός αναφέρει ότι η AQAH χρησιμοποιείται από τη Χεζμπολάχ για την αποθήκευση χρημάτων, τη διαχείριση μισθών για τις δραστηριότητές της.

