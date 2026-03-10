Ανησυχία στη Νότια Κορέα για τη μεταφορά αμερικανικών αμυντικών συστημάτων στη Μέση Ανατολή

Η Νότια Κορέα αντιτίθεται στη μετακίνηση αμυντικών συστημάτων αέρος των ΗΠΑ από τη χώρα, ωστόσο δεν είναι σε θέση να προβάλει απαιτήσεις, δήλωσε την Τρίτη ο Πρόεδρος Lee Jae Myung.

Ο Lee ενημέρωσε το υπουργικό συμβούλιο ότι «Οι αμερικανικές δυνάμεις στην Κορέα (USFK) ενδέχεται να αποστείλουν ορισμένα συστήματα αεράμυνας στο εξωτερικό σύμφωνα με τις δικές τους στρατιωτικές ανάγκες. Παρόλο που έχουμε εκφράσει την αντίθεσή μας, η πραγματικότητα είναι ότι δεν μπορούμε να επιβάλουμε πλήρως τη θέση μας».

Ο όρος USFK αναφέρεται στις Αμερικανικές Δυνάμεις Κορέας, την διοικητική αρχή για τις δυνάμεις της Ουάσιγκτον στην Κορεατική Χερσόνησο. Οι ΗΠΑ διατηρούν περίπου 28.500 άτομα προσωπικό στη Νότια Κορέα.

Ο Νοτιοκορεάτης Υπουργός Εξωτερικών, Cho Hyun, φέρεται να δήλωσε την Παρασκευή ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Σεούλ σχετικά με την αναδιάταξη συστοιχιών αεράμυνας Patriot από τη Νότια Κορέα για χρήση στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Καθησυχάζοντας τις ανησυχίες σχετικά με την αμυντική ετοιμότητα της Νότιας Κορέας απέναντι στη Βόρεια Κορέα, ο Lee υποστήριξε ότι ακόμη και αν τα μέσα αυτά μετακινηθούν εκτός χώρας, δεν θα προκληθεί «σοβαρό πλήγμα» στην ικανότητα αποτροπής της έναντι της Βόρειας Κορέας.

Οι σχέσεις της Σεούλ με την Πιονγκγιάνγκ παραμένουν τεταμένες, με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, να χαρακτηρίζει τη Νότια Κορέα ως την «πιο εχθρική οντότητα». Αναλυτές εκτιμούν σταθερά ότι οι συνδυασμένες δυνάμεις της Νότιας Κορέας και των Ηνωμένων Πολιτειών στην κορεατική χερσόνησο υπερτερούν έναντι των βορειοκορεατικών δυνάμεων.

«Η προσωρινή αναδιάταξη συστημάτων αντιπυραυλικής άμυνας Patriot, ακόμη και περιορισμένων ποσοτήτων επιθετικών πυρομαχικών, δεν θα ανησυχούσε τους συμμάχους των ΗΠΑ στην Ασία, επειδή η Βόρεια Κορέα αποτρέπεται ήδη αποτελεσματικά από τις συμβατικές δυνάμεις της Νότιας Κορέας και τα αμερικανικά πυρηνικά όπλα», δήλωσε ο Λέιφ-Έρικ Ίσλεϊ, καθηγητής διεθνών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Ewha Womans της Σεούλ.

Ωστόσο, το σύστημα Patriot εξακολουθεί να αποτελεί κρίσιμο στοιχείο της άμυνας της Σεούλ απέναντι στη Βόρεια Κορέα.