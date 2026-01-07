HSBC: Αναθεωρεί προς τα πάνω τις προβλέψεις της για το ασήμι το 2026 στα 68, 25 δολάρια

Η HSBC αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις της για την τιμή του αργύρου, υποστηρίζοντας ότι η συνεχιζόμενη έλλειψη φυσικού αργύρου, η ισχυρή ζήτηση από τους επενδυτές και το ευνοϊκό μακροοικονομικό περιβάλλον θα συνεχίσουν να παρέχουν στήριξη το 2026, ακόμη και αν η ζήτηση σε ορισμένους τομείς μειωθεί.

Σύμφωνα με το Investing, η τράπεζα αναμένει πλέον ότι η μέση τιμή του αργύρου θα είναι 68,25 δολάρια ανά ουγγιά το 2026, από 44,50 δολάρια που ήταν η προηγούμενη πρόβλεψη, και 57,00 δολάρια το 2027.

Το ασήμι σημείωσε άνοδο σε ιστορικό υψηλό των 83,60 δολαρίων ανά ουγγιά τον Δεκέμβριο του 2025, εν μέσω περιορισμένων συναλλαγών, πριν υποχωρήσει. Παρότι ο χρυσός παραμένει υποστηρικτικός, ο αναλυτής της HSBC James Steel τονίζει ότι το ασήμι δεν καθοδηγείται πλέον κυρίως από το χρυσό.

Ο Steel θεωρεί τις τιμές «θεμελιωδώς υπερτιμημένες», αλλά αναμένει ότι η μεταβλητότητα θα συνεχιστεί, με «πιθανές ανοδικές αιχμές» όσο διαρκεί η βραχυπρόθεσμη στενότητα. Προβλέπει ένα ευρύ εύρος συναλλαγών περίπου 88-58 δολάρια ανά ουγγιά το 2026, με πιθανότερη πτώση των τιμών στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, καθώς βελτιώνονται οι συνθήκες προσφοράς.

Οι προβλέψεις της HSBC για τις τιμές στο τέλος του 2026 και του 2027 είναι 62 και 55 δολάρια ανά ουγγιά, αντίστοιχα.

Όσον αφορά τη ζήτηση, ο αναλυτής αναμένει ότι η βιομηχανική κατανάλωση θα εξασθενήσει περαιτέρω, καθώς οι υψηλές τιμές ενθαρρύνουν την υποκατάσταση, την οικονομία και τις αλλαγές στο σχεδιασμό, ενώ η ζήτηση για κοσμήματα θεωρείται ιδιαίτερα ευάλωτη, παρά τις ορισμένες διασταυρούμενες αγορές από το χρυσό.

Αντίθετα, η επενδυτική ζήτηση παραμένει βασικός πυλώνας. Τα χαρτοφυλάκια ETF αυξήθηκαν απότομα το 2025, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση από το 2020, και ο Steel αναμένει ότι η συσσώρευση ETF θα παραμείνει θετική έως το πρώτο εξάμηνο του 2026, ακόμη και αν ο ρυθμός επιβραδυνθεί αργότερα μέσα στο έτος.