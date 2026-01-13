Χρυσός και ασήμι σκαρφαλώνουν στον τοίχο του φόβου

Η ανοδική κούρσα των πολύτιμων μετάλλων, με τον χρυσό και το ασήμι να δίνουν τον τόνο, πήρε νέα ώθηση με το ξεκίνημα της εβδομάδας. Ο χρυσός ξεπέρασε για πρώτη φορά στην ιστορία, τις 4.600 δολάρια/ουγγιά ενώ το ασήμι ξεπέρασε με δύναμη και τα 85 δολάρια/ουγγιά κάνοντας δικό του ιστορικό ρεκόρ.

Σε αντίθεση με ό,τι έχει συμβεί μερικές φορές στο παρελθόν όταν ήταν δύσκολο να ερμηνεύσουμε μία ισχυρή άνοδο στις τιμές των πολύτιμων μετάλλων, η χθεσινή έκρηξη τιμών δεν μας δυσκόλεψε πολύ. Το +3% του χρυσού και το σχεδόν +8% του ασημιού την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές οφείλονται σε δύο βασικούς παράγοντες, έναν νομισματικού/πολιτικού χαρακτήρα και έναν περισσότερο γεωπολιτικού, με ένα βασικό χαρακτηριστικό: την αύξηση της αβεβαιότητας και του φόβου.

Η ανακοίνωση του Τζέι Πάουελ, διοικητή της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ, το απόγευμα της Κυριακής 11 Ιανουαρίου, προκάλεσε ένα μικρό σοκ, όχι μόνο στις αγορές αλλά και στον πολιτικό κόσμο των ΗΠΑ. Με αυτήν ο διοικητής ενημέρωσε την κοινή γνώμη πως την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου η Fed και ο ίδιος κλητεύθηκαν από το ομοσπονδιακό υπουργείο δικαιοσύνης.

Με τις κλήσεις αυτές ο διοικητής απειλείται με ποινική δίωξη λόγω του περιεχομένου της κατάθεσής τους ενώπιον της Γερουσίας τον περασμένο Ιούνιο. Σε εκείνη την κατάθεση, ο Πάουελ είχε δώσει εξηγήσεις σχετικά με την ανακαίνιση των κτιριακών εγκαταστάσεων της κεντρικής τράπεζας, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ, στελέχη της κυβέρνησης και στενοί συνεργάτες του τον είχαν κατηγορήσει για κακοδιαχείριση και διασπάθιση χρημάτων του δημοσίου.

Ο Πάουελ δεν μάσησε τα λόγια του και δήλωσε ξεκάθαρα πως αυτό είναι απλά ένα πρόσχημα που χρησιμοποιείται ως απειλή εναντίον αυτού και των συνεργατών του επειδή δεν ακολουθεί την νομισματική πολιτική που προτιμά ο πρόεδρος Τραμπ. Πρόσθεσε επίσης πως δεν πρόκειται να υποκύψει και θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του όπως προβλέπει η εντολή που του έχει δώσει σχετικά η Γερουσία.

Αργότερα την Κυριακή ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε πως δεν είχε την παραμικρή ιδέα σχετικά με το θέμα, βρίσκοντας και την ευκαιρία να επιτεθεί για μία ακόμα φορά στον Πάουελ χαρακτηρίζοντάς τον πολύ κακό στην δουλειά του. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, ο Ντόναλντ Τραμπ όντως δεν ήταν σε γνώση των ενεργειών του υπουργείου δικαιοσύνης, όπως δεν ήταν και οι στενοί του συνεργάτες στον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με το Bloomberg, είναι πολύ πιθανόν πίσω από αυτή την κίνηση να βρίσκεται, εκτός από την Γενική Εισαγγελέα Pam Bondi, ο Bill Pulte, διευθυντής μίας ομοσπονδιακής υπηρεσίας σχετικής με τον τομέα των κατοικιών και στενός συνεργάτης του προέδρου.

Στο ρεπορτάζ του διεθνούς πρακτορείου αναφέρεται μάλιστα πως κάποιοι συνεργάτες του προέδρου μέσα στην κυβέρνηση και κάποιοι «σύμμαχοί» του δεν χάρηκαν καθόλου με την εξέλιξη, καθώς φοβούνται πως αφενός μία ποινική δίωξη κατά του Πάουελ θα αναστατώσει την αγορά ομολόγων και αφετέρου πως αυτό μπορεί να κάνει τον διοικητή να παραμείνει στο διοικητικό συμβούλιο της Fed μέχρι το 2028 και να μην αποχωρήσει τον Μάιο που θα λήξει η θητεία του ως προέδρου του Δ.Σ. (συνήθως ο απερχόμενος πρόεδρος του Δ.Σ. και διοικητής της Fed αποχωρεί και από το συμβούλιο ακόμα και αν η θητεία του ως συμβούλου έχει μεγαλύτερη διάρκεια).

Οι φόβοι τους δεν ήταν αβάσιμοι, καθώς οι αποδόσεις των ομολόγων και των εντόκων γραμματίων του αμερικανικού δημοσίου ανέβηκαν ελαφρά, χωρίς να υπάρχει κάποιο οικονομικό νέο που να υποστηρίζει μία τέτοια κίνηση. Πέρα από αυτό όμως, η ευθεία απειλή εναντίον του εγγυητή της σταθερότητας της νομισματικής πολιτικής στην μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου προκάλεσε, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών και τις πληροφορίες του διεθνούς οικονομικού Τύπου, την άμεση άνοδο στις τιμές των πολύτιμων μετάλλων.

Δεν υπάρχει πιο λογικό καταφύγιο για όσους φοβούνται αστάθεια και έντονες πολιτικές παρεμβάσεις στην νομισματική πολιτική των ΗΠΑ. Ακόμα και αν ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είχε ιδέα, κανείς δεν έχει αμφιβολία πως η κίνηση εναντίον του Πάουελ έχει πολιτική αφετηρία και έχει προετοιμαστεί από πιστούς συνεργάτες του.

Εκτός όμως από την «επίθεση» στον κεντρικό τραπεζίτη, οι διεθνείς αγορές και οι επενδυτές παρακολουθούν με μεγάλη προσοχή τις διάφορες εξελίξεις σε γεωπολιτικό επίπεδο. Το ενδεχόμενο να δούμε ανεξέλεγκτες καταστάσεις στο Ιράν την στιγμή που η κατάσταση είναι ήδη τεταμένη στην υπόλοιπη Μέση Ανατολή είναι βέβαιο πως προκαλεί μεγάλη ανησυχία.

Το ίδιο και οι εξελίξεις στην Λατινική Αμερική, όπου την αβεβαιότητα σχετικά με το τι ακολουθεί στην Βενεζουέλα συμπληρώνουν οι φόβοι για κλιμάκωση των αμερικανικών πιέσεων στην Κολομβία, την Κούβα και το Μεξικό. Μεγάλη είναι και η ανησυχία για την Γροιλανδία και την ρήξη που θα μπορούσε να επιφέρει μεταξύ των ΗΠΑ και των βασικών δυτικών συμμάχων τους η επιθυμία τους να αναλάβουν με οποιονδήποτε τρόπο (ακόμα και στρατιωτική επέμβαση) τον έλεγχο του νησιού.

Προφανώς, όπως γίνεται εδώ και τέσσερα χρόνια, ο πόλεμος στην Ουκρανία εξακολουθεί να αποτελεί ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που όσο παραμένει θα δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερες ανησυχίες. Στην Άπω Ανατολή, εκτός από την συνεχή ένταση ανάμεσα από την Κίνα και την Ταϊβάν και τις πρόσφατες πολύ «απειλητικές» κινεζικές στρατιωτικές ασκήσεις, η κατάσταση έχει αρχίσει να επιβαρύνεται από την όξυνση των σχέσεων Κίνας – Ιαπωνίας. Η επίδραση που έχουν αυτές οι εξελίξεις πάνω στα πολύτιμα μέταλλα είναι διπλή.

Από την μία μεριά, η αβεβαιότητα και ο φόβος για ενδεχόμενες ανεξέλεγκτες καταστάσεις αυξάνει την ζήτηση. Από την άλλη, όλο και περισσότεροι διεθνείς παράγοντες νοιώθουν την απειλή των ΗΠΑ από πάνω τους και είναι βέβαιο πως προσπαθούν να προστατεύσουν τα οικονομικά τους συμφέροντα.

Είτε μιλάμε για κρατικές οντότητες, κεντρικές τράπεζες, επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα είναι σίγουρο πως αυτή την περίοδο εντείνονται οι προσπάθειές τους να αυξήσουν όσο μπορούν το ποσοστό των πολύτιμων μετάλλων στα διαθέσιμά τους προκειμένου να μετριάσουν όσο μπορούν τους κινδύνους που από άλλες αμερικανικές επεμβάσεις τύπου Βενεζουέλας και από ενδεχόμενες οικονομικές κυρώσεις.

Οι δύο παραπάνω παράγοντες εκτιμούμε πως είναι οι βασικοί υπεύθυνοι για το χθεσινό ράλι του χρυσού και του ασημιού. Αυτό δεν σημαίνει πως ξεχνάμε και την μακροπρόθεσμη γενικότερη αισιόδοξη εικόνα για τα δύο μέταλλα, όπως την είχαμε δει πολύ πρόσφατα (Χρυσός, ασήμι: Θα συνεχιστεί το ράλι; | Liberal.gr). Αν βέβαια έχουμε κάθε μέρα ανόδους σαν την χθεσινή, θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και για τα πισωγυρίσματα που ακολουθούν κάποια στιγμή τις έντονες ανοδικές κινήσεις στις διεθνείς αγορές. Αυτά όμως είναι πάντα μέσα στο πρόγραμμα των αγορών. Αυτό που μετρά αυτή την στιγμή είναι πως η γενική εικόνα παραμένει θετική.