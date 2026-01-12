Η ποινική έρευνα κατά Πάουελ φέρνει ράλι σε χρυσό, ασήμι και πτώση στα Χρηματιστήρια

Η ποινική έρευνα του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ κατά του προέδρου της Ομοσπονδιακής Κεντρική Τράπεζας των ΗΠΑ, Jerome Powell εξελίσσεται σε δραστικό καταλύτη για τις αγορές.

Για του λόγου το αληθές, με ρυθμό κατά πολύ ταχύτερο από αυτό που εκτιμούν οι αναλυτές της αγοράς κινούνται οι τιμές των πολύτιμων μετάλλων και συγκεκριμένα αυτές για το χρυσό και ασήμι που διαμόρφωσαν νέα υψηλά.

Την ίδια στιγμή τα futures του Dow Jones, τη Δευτέρα έπεσαν 368 μονάδες (0,7%). Τα μελλοντικά συμβόλαια του S&P 500 έχασαν 0,6% και τα μελλοντικά συμβόλαια του Nasdaq-100 έχασαν 0,8%.

Πρόκειται, όπως αναφέρουν οι αναλυτές της αγοράς για μια προσπάθεια των επενδυτών να απομακρύνουν μέρος του κινδύνου που εγκυμονεί η αντιπαράθεση μεταξύ του Τραμπ και της Fed και ταυτόχρονα να πάνε στο ασφαλές καταφύγιο των πολύτιμων μετάλλων.

Παράλληλα, η έκκληση του Τραμπ να περιοριστούν τα επιτόκια των πιστωτικών καρτών για ένα χρόνο στο 10% προκάλεσε επίσης κάποια αναστάτωση στην αγορά στην αρχή της εβδομάδας. Οι επικριτές φοβούνται ότι το σχέδιο του Τραμπ για τη βελτίωση της οικονομίας θα έχει αντίθετα αποτελέσματα και θα περιορίσει τη δανειοδότηση, βλάπτοντας τους καταναλωτές, αλλά και την κερδοφορία των τραπεζών.

Μάλιστα, οι μετοχές των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ήταν αυτές που ηγήθηκαν των απωλειών στις πρώτες συναλλαγές της Δευτέρας, με την Citigroup να σημειώνει πτώση 4% πριν την έναρξη της συνεδρίασης. Η JPMorgan και η Bank of America σημείωσαν πτώση άνω του 2%. Οι μετοχές της Capital One σημείωσαν πτώση 11% στις πρώτες συναλλαγές.

«Το ζήτημα είναι αν η Fed θα μπορεί να συνεχίσει να καθορίζει τα επιτόκια με βάση τα στοιχεία και τις οικονομικές συνθήκες ή αν, αντίθετα, η νομισματική πολιτική θα καθοδηγείται από πολιτικές πιέσεις ή εκφοβισμούς», δήλωσε ο Πάουελ στην ανακοίνωσή του.

Ο δείκτης μεταβλητότητας, ή αλλιώς, ο δείκτης φόβου της Wall Street, ο VIX σημείωσε άνοδο της τάξεως του 12% στις πρώτες συναλλαγές, όταν έγινε γνωστή η έρευνα για τον Πάουελ.

Μάλιστα, όπως ανέφερε στο CNBC, ο Τζέι Γουντς, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής της Freedom Capital Markets. «Η αγορά έχει ξαναδεί κάτι τέτοιο στο παρελθόν και δεν της αρέσει. Δεν πρόκειται για τον Πάουελ αυτή τη στιγμή, αλλά για την ανεξαρτησία της Fed. Έτσι, όταν κυκλοφορούν τέτοιες ειδήσεις, η αυθόρμητη αντίδραση είναι η πώληση», πρόσθεσε.

Στα 4.600 δολάρια ο χρυσός

Από την άλλη πλευρά, οι τιμές του χρυσού ξεπέρασαν για πρώτη φορά τα 4.600 δολάρια ανά ουγγιά τη Δευτέρα. Ακόμη, το ασήμι εκτινάχθηκε σε ιστορικό υψηλό, σημειώνοντας άνοδο 6,1% στα 84,20 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ η τιμή του χρυσού έφτασε στο ιστορικό υψηλό των 4.601 δολαρίων μέσα στην ημέρα.

Το πρωί της Δευτέρας τα futures του χρυσού καταγράφουν άνοδο 2% στα 4.591,10 δολάρια ανά ουγγιά ενώ στη spot αγορά ο χρυσός κινείται ανοδικά 1,46% στα 4.575,81 δολάρια.

«Αναμένω ότι η ζήτηση των κεντρικών τραπεζών για χρυσό και ασήμι θα συνεχίσει να αυξάνεται φέτος, καθώς τα πολύτιμα μέταλλα θεωρούνται ως μια εναλλακτική λύση χαμηλότερου κινδύνου σε σχέση με το δολάριο», δήλωσε αναλυτής της αγοράς.

«Με την ανεξαρτησία της Fed να αμφισβητείται πλέον ανοιχτά, η έκπτωση «πολιτικού κινδύνου» που συνήθως επιφυλάσσεται για τις αναδυόμενες αγορές επεκτείνεται στο δολάριο ΗΠΑ, ωθώντας τους επενδυτές προς τα σκληρά περιουσιακά στοιχεία», δήλωσε ο Zain Vawda, αναλυτής της MarketPulse by OANDA.

Σημειώνεται, ότι και το δολάριο σημείωσε τη μεγαλύτερη πτώση των τελευταίων τριών εβδομάδων τη Δευτέρα, καθώς οι εντάσεις μεταξύ της Fed και της κυβέρνησης Τραμπ κλιμακώθηκαν.