Γέλεν: Η έρευνα κατά του Πάουελ θέτει σε κίνδυνο την ανεξαρτησία της Fed

Η πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζάνετ Γέλεν, καταδίκασε τη Δευτέρα την έρευνα που διεξάγεται σε βάρος του διαδόχου της, Τζέρομ Πάουελ, λέγοντας ότι θέτει σε κίνδυνο την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας.

Η Γέλεν, η οποία διετέλεσε υπουργός Οικονομικών μετά την αποχώρησή της από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα, πρόσθεσε ότι θεωρεί ότι οι χρηματοπιστωτικές αγορές θα έπρεπε να ανησυχούν περισσότερο για μια κατάσταση που χαρακτήρισε «εξαιρετικά ανησυχητική».

«Εκπλήσσομαι που η αγορά δεν ανησυχεί περισσότερο. Μου φαίνεται ότι η αγορά θα έπρεπε να ανησυχεί», δήλωσε η Yellen, σύμφωνα με την Sara Eisen του CNBC.

Τα σχόλια αυτά έρχονται μια μέρα μετά την επιβεβαίωση του Powell ότι ενημερώθηκε ότι η Εισαγγελία των ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον ερευνά αν ο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας είπε ψέματα κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του στο Κογκρέσο τον περασμένο Ιούνιο σχετικά με ένα δαπανηρό έργο ανακαίνισης στην έδρα της Fed. Η εισαγγελία διευθύνεται από την Τζανίν Πίρο, στενή συνεργάτιδα του Τραμπ και πρώην παρουσιάστρια του Fox News.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα την έρευνα για πιθανές κατηγορίες ψευδορκίας.

Η Γέλεν αντέδρασε έντονα στην ιδέα ότι ο Πάουελ μπορεί να είπε ψέματα. «Γνωρίζοντας τον Πάουελ όσο τον γνωρίζω, οι πιθανότητες να είπε ψέματα είναι μηδενικές, οπότε πιστεύω ότι τον κυνηγούν επειδή θέλουν τη θέση του και θέλουν να φύγει», είπε.

Η Γέλεν υπηρέτησε κατά το πρώτο έτος της αρχικής θητείας του Τραμπ ως προέδρου, αλλά αντικαταστάθηκε τον επόμενο χρόνο από τον Πάουελ μετά τη λήξη της θητείας της. Συνέχισε να υπηρετεί υπό τον πρώην πρόεδρο Joe Biden ως επικεφαλής του Υπουργείου Οικονομικών, η πρώτη γυναίκα που κατείχε οποιαδήποτε από τις δύο θέσεις.

Κατά τη διάρκεια της θητείας της στο Υπουργείο Οικονομικών, οι επικριτές κατηγόρησαν την Γέλεν ότι χρησιμοποίησε τα μέσα έκδοσης χρέους για να χρηματοδοτήσει το διογκούμενο δημόσιο χρέος. Ο Τραμπ πίεσε την Fed να μειώσει τα επιτόκια, εν μέρει για να μειώσει το κόστος χρηματοδότησης του χρέους, το οποίο ανέρχεται σήμερα σε 38,4 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Η Γέλεν δήλωσε ότι η χρήση του βασικού επιτοκίου ομοσπονδιακής τράπεζας για τη διαχείριση του χρέους είναι ανεύθυνη. «Έχετε έναν πρόεδρο που λέει ότι η Fed πρέπει να μειώσει τα επιτόκια για να μειώσει τις πληρωμές επιτοκίων για το ομοσπονδιακό χρέος», δήλωσε η Γέλεν, προσθέτοντας ότι «διαφωνεί απόλυτα με αυτό. Είναι ο δρόμος προς τη μπανανία».