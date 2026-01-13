Νευρικότητα στον χρυσό λόγω των ΗΠΑ και της Fed - Εν αναμονή των στοιχείων για τον πληθωρισμό

Κάμψη εμφανίζουν για την Τρίτη οι τιμές του χρυσού στις διεθνείς αγορές, με τους επενδυτές να προχωρούν σε κατοχύρωση των σημαντικών κερδών που κατέγραψαν τη Δευτέρα και να έχουν την προσοχή τους στις εξελίξεις από τις ΗΠΑ.

Μετά από τις 08:00 της Τρίτης (ώρα Ελλάδας) τα συμβόλαια του χρυσού -παράδοσης Φεβρουαρίου- έχαναν 0,35% στα 4.598 δολάρια ανά ουγγιά.

Η spot τιμή του χρυσού υποχωρούσε 0,17% στα 4.589 δολάρια ανά ουγγιά.

Στην κίνηση των άλλων μετάλλων, το παλλάδιο έπεφτε 2,2% ενώ η πλατίνα διολίσθαινε 1,3%.

Σημειώνεται πως το μεσημέρι της Τρίτης θα ανακοινωθούν τα στοιχεία για την πορεία του πληθωρισμού στις ΗΠΑ κατά τον Δεκέμβριο, με το ενδιαφέρον να βρίσκεται στο κατά πόσο οι ανακοινώσεις θα επηρεάσουν τη νομισματική πολιτική της ομοσπονδιακής τράπεζας (Fed) μέσα στους επόμενους μήνες.

Η πλειονότητα των αναλυτών αναμένει πως οι ανακοινώσεις θα ενισχύσουν τα «πονταρίσματα» για παραπάνω της μίας μείωσης των επιτοκίων της Fed, με τον χρυσό παραδοσιακά να ωφελείται από τη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής στις ΗΠΑ.

Μένοντας στα της Fed, συνεχίζει να «γίνεται» ταμείο για τη νέα επίθεση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, προς τον επικεφαλής της Fed, Τζερόμ Πάουελ. Υπενθυμίζεται πως ο Λευκός Οίκος ξεκίνησε ποινική έρευνα σχετική με τις δηλώσεις τις οποίες έκανε ο Πάουελ το περασμένο καλοκαίρι στο Κογκρέσο και αφορούσαν τη συνεχιζόμενη ανακαίνιση του κτιρίου της Fed στην Ουάσινγκτον.

Ο ίδιος ο Πάουελ τόνισε πως η έρευνα εντάσσεται στις πιέσεις που ασκεί ο Τραμπ στον θεσμό για να τον κάνει να μειώσει περισσότερο τα επιτόκια του, την ώρα που ο πληθωρισμός εξακολουθεί να παραμένει πάνω από το στόχο του 2%.

Για τις αγορές, οι εξελίξεις «δείχνουν» προς αβεβαιότητα για το πως θα κινηθεί η τράπεζα υπό τη νέα ηγεσία της (η θητεία του Πάουελ λήγει τον Μάιο και δεν πρόκειται να ανανεωθεί.

Με αυξανόμενους προβληματισμούς για την ανεξαρτησία αποφάσεων της μεγαλύτερης κεντρικής τράπεζας του κόσμου, μένει να φανεί το κατά πόσο η Fed από το δεύτερο εξάμηνο του 2026 θα μπορούσε να πιεστεί να μειώσει τα επιτόκια υπερβολικά και για πολύ καιρό, οδηγώντας τελικά σε μια οδυνηρή αύξηση του πληθωρισμού.