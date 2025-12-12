Χρυσός: Αύξηση στις τιμές με τους επενδυτές να αξιολογούν την πορεία της Fed

Η τιμή του χρυσού διατήρησε την Παρασκευή υψηλά επτά εβδομάδων, με φόντο τις προσδοκίες για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων το 2026, μετά τη χαλαρή στάση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.

Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τα στοιχεία της αγοράς εργασίας και τις προοπτικές για τη νομισματική πολιτική, ενώ η ανοδική τάση στα πολύτιμα μέταλλα ενισχύεται από τη σταθερή ζήτηση και τις περιορισμένες προμήθειες.

Η τιμή spot του χρυσού ενισχύεται κατά 0,33% φτάνοντας τα 4.293,96 δολάρια ανά ουγγιά και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του χρυσού στις ΗΠΑ αυξάνονται κατά 0,28% στα 4.324,95 δολάρια ανά ουγγιά.

Υπενθυμίζεται ότι, ο διοικητής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ μείωσε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης την Τετάρτη.

«Ο χρυσός φαίνεται αρκετά θετικός και οι επενδυτές παίρνουν σήματα από το γεγονός ότι η αγορά εξακολουθεί να τιμολογεί δύο μειώσεις επιτοκίων τον επόμενο χρόνο, ακόμη κι αν το dot plot προέβλεπε μόνο μία», δήλωσε η αναλύτρια της ANZ, Soni Kumari.

Ταυτόχρονα, το ασήμι μειώνεται κατά 0,91% στα 63,995 δολάρια ανά ουγγιά, όπως και ο χαλκός κατά 0,15% στα 5,493 δολάρια ανά λίβρα.

Αύξηση καταγράφουν η πλατίνα κατά 0,48% στα 1.720,90 δολάρια ανά ουγγιά και το παλλάδιο κατά 0,65% στα 1,553 δολάρια ανά ουγγιά.