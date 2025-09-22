Χαλκός: Άνοδος στις τιμές λόγω ισχυρής ζήτησης από την Κίνα και εφοδιαστικών προβλημάτων

Οι τιμές του χαλκού καταγράφουν άνοδο τη Δευτέρα καθώς επανεμφανίστηκαν προβλήματα εφοδιασμού και η κινεζική ζήτηση είναι ισχυρή.

Τα futures του χαλκού στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου σημειώνουν άνοδο 0,49% στα 9.989 δολάρια.

Συγκέντρωση στην αγορά μπορεί να αναπτυχθεί εάν η αναστολή λειτουργίας στο ορυχείο El Teniente της Χιλής παραταθεί περισσότερο από το αναμενόμενο, σύμφωνα με αναλυτές της ANZ.

Η Codelco ανέφερε την Παρασκευή ότι το ορυχείο χαλκού της Χιλής θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να επιστρέψει στην πλήρη παραγωγική του ικανότητα από ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί μετά την κατάρρευση μιας σήραγγας τον Ιούλιο.

Ταυτόχρονα, η κινεζική ζήτηση φαίνεται ανθεκτική, με τις εισαγωγές εξευγενισμένου χαλκού να αναμένεται να αυξηθούν, σημείωσαν οι αναλυτές της ANZ.