Επενδύσεις στα κρυπτονομίσματα: Ο «οδηγός» και οι 4 προειδοποιήσεις της ΤτΕ
15/09/2025 • 16:29 / Τελευταία Ενημέρωση: 16:34
Η αγορά των κρυπτονομισμάτων γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής το τελευταίο χρονικό διάστημα, προκαλώντας ανησυχίες για τη σταθερότητα που παρέχουν τα crypros ως επενδυτικό εργαλείο.

Η Τράπεζα της Ελλάδος δημοσίευσε ένα ενημερωτικό video για τα κρυπτονομίσματα, ενημερώνοντας το κοινό για τις προφυλάξεις που χρειάζεται να λαμβάνει.

Μεταξύ άλλων, σημειώνονται τα εξής:

  • Τα κρυπτονομίσματα είναι επένδυση υψηλού ρίσκου – Αυτό σημαίνει ότι η αξία ενός κρυπτονομίσματος μπορεί να μειωθεί δραματικά μέσα σε λίγες ώρες, οπότε αν επενδύσετε σε κρυπτονομίσματα θα πρέπει να είστε προετοιμασμένοι ακόμα και για μεγάλες απώλειες.
  • Πολύ βασικό: Προσέξτε ποιον εμπιστεύεστε. Πολλοί influencers προωθούν επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα χωρίς να έχουν γνώσεις ή επειδή πληρώνονται για αυτό.
  • Ενημερωθείτε πριν επενδύσετε! Ακολουθήστε επίσημες πηγές για την ενημέρωσή σας.
  • Μην αφήνετε τον ενθουσιασμό για τα κέρδη να επηρεάζει την ψυχική σας υγεία. 
