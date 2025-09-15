Επενδύσεις στα κρυπτονομίσματα: Ο «οδηγός» και οι 4 προειδοποιήσεις της ΤτΕ

Η αγορά των κρυπτονομισμάτων γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής το τελευταίο χρονικό διάστημα, προκαλώντας ανησυχίες για τη σταθερότητα που παρέχουν τα crypros ως επενδυτικό εργαλείο.
Η Τράπεζα της Ελλάδος δημοσίευσε ένα ενημερωτικό video για τα κρυπτονομίσματα, ενημερώνοντας το κοινό για τις προφυλάξεις που χρειάζεται να λαμβάνει.
Μεταξύ άλλων, σημειώνονται τα εξής:
- Τα κρυπτονομίσματα είναι επένδυση υψηλού ρίσκου – Αυτό σημαίνει ότι η αξία ενός κρυπτονομίσματος μπορεί να μειωθεί δραματικά μέσα σε λίγες ώρες, οπότε αν επενδύσετε σε κρυπτονομίσματα θα πρέπει να είστε προετοιμασμένοι ακόμα και για μεγάλες απώλειες.
- Πολύ βασικό: Προσέξτε ποιον εμπιστεύεστε. Πολλοί influencers προωθούν επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα χωρίς να έχουν γνώσεις ή επειδή πληρώνονται για αυτό.
- Ενημερωθείτε πριν επενδύσετε! Ακολουθήστε επίσημες πηγές για την ενημέρωσή σας.
- Μην αφήνετε τον ενθουσιασμό για τα κέρδη να επηρεάζει την ψυχική σας υγεία.