«Καταιγίδα» στις αγορές ομολόγων - Τι οδηγεί σε sell off

Οι εντεινόμενες ανησυχίες για τα δημοσιονομικά στις οικονομίες της G7, από τη Βρετανία μέχρι την Ιαπωνία, έχουν μέχρι τώρα εκδηλωθεί μόνο στις αγορές ομολόγων. Όμως, το στρες μπορεί να μεταδοθεί και σε άλλες αγορές, από το Βig Tech μέχρι τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και την αγορά στέγης.

Η κύρια ανησυχία που έφερε τις πρόσφατες καταιγίδες στις αγορές ομολόγων είναι το ότι οι κυβερνήσεις δεν παίρνουν επαρκή μέτρα για να μειώσουν τα υψηλά επίπεδα χρέους.

Η αναταραχή με τους προϋπολογισμούς στη Γαλλία, τη Βρετανία και την Ιαπωνία και η διόγκωση του χρέους στις ΗΠΑ έχουν μειώσει τη ζήτηση για μακροχρόνια ομόλογα.

Η άνοδος των ομολογιακών αποδόσεων μπορεί να επηρεάσει το κόστος δανεισμού των επιχειρήσεων, τις συναλλαγματικές ισοτιμίες αλλά και τις αποτιμήσεις των μετοχών.

Οι αποδόσεις στα 30ετη κρατικά ομόλογα βρίσκονται κοντά σε υψηλά πολλών ετών στη Γερμανία και στις ΗΠΑ γύρω στο 5%. Στη Γαλλία το κόστος δανεισμού για τις διάρκειες αυτές έχει φτάσει σε υψηλό 16ετίας και στην Ιαπωνία σε ιστορική κορυφή.

Οι αποδόσεις στα 30ετη βρετανικά ομόλογα βρίσκονται στο 5,5% και πρόσφατα σημείωσαν υψηλό 27ετίας, προκαλώντας ανησυχίες για τη βιωσιμότητα των δημοσιονομικών της χώρας.

Στον Καναδά όπου η αδυναμία της οικονομίας πιέζει τα δημοσιονομικά, οι αποδόσεις των 30ετων ομολόγων βρίσκονται κοντά σε υψηλό 14ετίας και τα πονταρίσματα για πτώση του καναδέζικου δολαρίου σε υψηλό πενταμήνου.

Στην πρώτη θέση στη λίστα των ανησυχιών βρίσκεται η Γαλλία. Τα μη δημοφιλή σχέδια του πρώην πρωθυπουργού Francois Bayrou για περικοπές στον προϋπολογισμό οδήγησαν στην πτώση της κυβέρνησης του.

Η πολιτική αβεβαιότητα δεν διευκολύνει την προσπάθεια να ελεγχθεί το δημόσιο χρέος που έχει φτάσει το 114% του ΑΕΠ και το δημοσιονομικό έλλειμμα που είναι σχεδόν διπλάσιο του ορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αν η ανάπτυξη επιβραδυνθεί ή το δημοσιονομικό έλλειμμα δεν περιοριστεί, οι ανάγκες εξυπηρέτησης του χρέους μπορεί να φτάσουν τα 100 δισ. ευρώ έως το 2029 από 59 δισ. ευρώ πέρυσι, σὐμφωνα με το Cour des Comptes, το γαλλικό Ελεγκτικό Συνέδριο που ιδρύθηκε το 1807 από τον Ναπολέοντα με μια από τις βασικές αρμοδιότητες τον έλεγχο της δημόσιας δαπάνης.

Οι αποδόσεις στα 30ετη ομόλογα βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο από το 2009. Το κόστος δανεισμού είναι υψηλότερο του αντίστοιχου ισπανικού και σχεδόν το ίδιο με αυτό της Ιταλίας, ενώ ελλοχεύει το ρίσκο υποβάθμισης του αξιόχρεου από τους οίκους αξιολόγησης.

Η Βρετανία έχει το υψηλότερο κόστος δανεισμού και τον υψηλότερο πληθωρισμό στην ομάδα των χωρών του G7.

Το δημόσιο χρέος των HΠA, της μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου, έχει φτάσει σχεδόν στα $37 τρισ. Οι φοροελαφρύνσεις και οι δαπάνες στο νέο νομοσχέδιο της κυβέρνησης Τραμπ που πέρασε στις 4 Ιουλίου μπορεί να προσθέσουν άλλα $3,3 τρισ την επόμενη δεκαετία, σύμφωνα με το ανεξάρτητο Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου.

Η διόγκωση του χρέους σημαίνει ότι οι επενδυτές ζητούν υψηλότερο τόκο για τη διακράτηση μακροχρόνιων ομολόγων.

Στην Ιαπωνία που έχει ένα από τα υψηλότερα χρέη ως ποσοστό του ΑΕΠ παγκοσμίως, γύρω στο 235% του ΑΕΠ, η άνοδος του πληθωρισμού έχει αυξήσει το κόστος δανεισμού. Η πολιτική αβεβαιότητα μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού Shigeru Ishiba οδήγησε τις αποδόσεις των 30ετων ομολόγων σε υψηλό-ρεκόρ.

Ακόμη και η Γερμανία που έχει το χαμηλότερο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ στο G7 και δεν αντιμετωπίζει θέματα βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους, βρίσκεται στα ραντάρ των αγορών.

Ο λόγος έχει να κάνει με τις μεγάλες επενδύσεις σε άμυνα και υποδομές που θα φέρουν τις δαπάνες του προϋπολογισμού του 2025 στα 591 δισ. ευρώ. Η δημοσιονομική τόνωση της Γερμανίας αυξάνει τον δανεισμό της μέσω της αγοράς ομολόγων με τις αποδόσεις στα 30ετη στο υψηλότερο επίπεδο από το 2011.