Α. Τσίπρας: Επιστήμονες βρήκε. Πολιτικούς θα βρει;

Είναι άλλο πράγμα ένα επιστημονικό συμβούλιο Ιδρύματος, ακόμα και ενός πολιτικού προσώπου και άλλο η συγκρότηση της Κεντρικής Επιτροπής ενός κόμματος. Το επιστημονικό συμβούλιο μπορεί να δίνει μια πρόγευση, όμως δε δίνει πολιτικό στίγμα με τρόπο άμεσο.

Συνεπώς, στην περίπτωσή μας, ήταν μια σχετικά εύκολη και ανώδυνη διαδικασία για τον Α. Τσίπρα. Τα πρόσωπα τα περισσότερα είναι γνωστά, αν και αυτό όπως κατάλαβα αποτέλεσε αντικείμενο κριτικής.

Παλιοί σύντροφοι τον εγκαλούν διότι οι επιστήμονες - συνεργάτες του δεν φέρνουν κάτι το καινούργιο αλλά, εδώ που τα λέμε, σήμερα είναι δύσκολο να βρει ένας πολιτικός αρχηγός πρόσωπα νέα και άφθαρτα. Και αυτό ισχύει προς πάσα κατεύθυνση.

Οι δυσκολίες για τον Α. Τσίπρα δεν βρίσκονται στο…επιστημονικό πεδίο. Βρίσκονται στη χάραξη των κατευθυντήριων πολιτικών γραμμών, πάντα μέσα στο πλαίσιο του rebranding. Διότι το νόημα της επιστροφής του βρίσκεται στις νέες πολιτικές που υποτίθεται πως θα φέρει.

Αν μας πει τα γνωστά που μας έλεγε από το 2019 και μετά, η τύχη του είναι προδιαγεγραμμένη. Όμως δεν είναι εύκολο για έναν πολιτικό που από μαθητής ακόμα είναι πολιτογραφημένος στη ριζοσπαστική Αριστερά, σήμερα να αλλάξει ιδεολογικό και πολιτικό χώρο. Αυτές οι μετακινήσεις, ακόμα και στα προσωποπαγή κόμματα, κρύβουν πολλούς κινδύνους και αυτό ο Α. Τσίπρας το γνωρίζει.

Εξάλλου οι φιλοδοξίες του δεν ικανοποιούνται σε ένα ευπρόσωπο ποσοστό. Υποθέτω ότι επιζητεί τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης στις επόμενες εκλογές, στόχος δύσκολος αλλά όχι ακατόρθωτος, δεδομένων των προβλημάτων του ΠΑΣΟΚ.

Όμως το άλφα και το ωμέγα σε ένα κόμμα που θέλει να πρωταγωνιστήσει είναι οι πολιτικές για το μέλλον, ιδίως αν έχει πολλούς λόγους να ξεφύγει από το παρελθόν του. Και ο Α. Τσίπρας έχει τέτοιους λόγους. Το παρελθόν του είναι το βαρίδι του, εξ ου και η ανάγκη για το rebranding.

Μέχρι στιγμής, σε πολιτικό επίπεδο, κινήθηκε μέσα σε γενικότητες που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν και κοινοτοπίες. Δε μας είπε κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει προβληματισμό ή να αποτελέσει το κινητοποιητικό αίτιο γύρω από το πρόσωπό του. Οι δυσκολίες για να υποστηρίξει την επιστροφή του είναι προφανείς, ιδιαίτερα αν ανατρέξουμε στα γεγονότα στα οποία πρωταγωνίστησε μετά το εκλογικό αποτέλεσμα του 2023.

Παραίτηση από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ χωρίς πολιτική λογοδοσία, Κασσελάκης, υπονόμευση και ανατροπή Κασσελάκη, διετής σιωπή, παραίτηση από το βουλευτικό αξίωμα και επανεμφάνιση. Δεν τη λες και παραγωγική αυτή την πορεία.

Φυσικά κάθε άνθρωπος δικαιούται μια δεύτερη ευκαιρία. Οι πολιτικοί μερικές φορές αυτό το δικαίωμα το έχουν χάσει λόγω βεβαρημένου παρελθόντος. Ο Α. Τσίπρας θα φανεί αν εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία πάντα με δεδομένο τους υψηλούς στόχους που έχει θέσει ως ένας πρώην πρωθυπουργός.

Πάντως η παρουσία του θα αναδιατάξει όλον τον χώρο της αντιπολίτευσης, παρέχοντας ένα πλεονέκτημα στην κυβέρνηση για τη συνέχεια.