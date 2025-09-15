Metlen – Helleniq Energy

Σε συζητήσεις βρίσκονται η Metlen με την Paneuropean Oil για την εξαγορά του ποσοστού της (40,41%), συμφερόντων της οικογένειας Λάτση, στην Helleniq Energy. Σύμφωνα με πληροφορίες το προηγούμενο διάστημα υπήρξε και συνάντηση με την πλευρά Λάτση στη Γενεύη, με τις συζητήσεις να συνεχίζονται, αν και βρίσκονται σε νηπιακό ακόμα στάδιο. Πρόκειται για ένα deal που εφόσον ολοκληρωθεί αλλάζει τον ενεργειακό χάρτη, αυξάνει σημαντικά τα μεγέθη και το αποτύπωμα της Metlen, ωστόσο από παράγοντες της αγοράς κρίνεται πολύπλοκο.

Και αυτό γιατί ναι μεν η Paneuropean Oil κατέχει το 40,41%, ωστόσο το Δημόσιο κατέχει το 31,18% και το υπόλοιπο ποσοστό θεσμικοί και ιδιώτες επενδυτές. Αυτήν τη στιγμή το Δημόσιο έχει εκπροσώπηση στο ΔΣ και άλλα benefits, που μένει να ξεκαθαριστεί αν θα παραμείνουν ως έχουν ή θα τροποποιηθούν σε περίπτωση πάντα που οι πρώιμες συζητήσεις καταλήξουν σε deal. Χωρίς να αποκλείεται και αύξηση του ποσοστού άνω του 50% για την Metlen...

Μετά την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου η Metlen έχει βάλει «πλώρη» προς EBITDA που θα ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη 600 εκατ. ευρώ για το 2025. Μια ενδεχόμενη απόκτηση της Helleniq Energy οδηγεί σε έναν όμιλο με μεγάλη έκθεση όχι μόνο στις ΑΠΕ και στην πράσινη ενέργεια, το χαρτοφυλάκιό της θα ενισχυθεί από το αντίστοιχο της Helleniq Energy, αλλά και με παρουσία σε διυλιστήρια, έναν κλάδο που έχει growth story.

Η συγκυρία

Και όλα αυτά ενώ ο ενεργειακός τομέας βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των εξελίξεων. Οι εισαγωγές αμερικανικού LNG, ο ρόλος της Ρεβυθούσας στην απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο, ο Κάθετος Διάδρομος, τα έργα στην Αλεξανδρούπολη και φυσικά το ενδιαφέρον της Chevron για τους ελληνικούς υδρογονάνθρακες, δείχνουν πως το ενεργειακό στόρι της χώρας εξελίσσεται.

Υπενθυμίζεται πως πριν λίγους μήνες η Helleniq Energy προχώρησε στην ίδρυση εταιρίας με έδρα τη Γενεύη, αναδιαμορφώνοντας το επιχειρηματικό μοντέλο των δραστηριοτήτων της στον τομέα του εφοδιασμού και εμπορίας πετρελαιοειδών.

Πρόκειται για μια από τις σημαντικές εξελίξεις του πρώτου τριμήνου του έτους για τον πετρελαϊκό όμιλο ο οποίος προχωρεί στην επικαιροποίηση της στρατηγικής του με ορίζοντα το 2030 και στόχο μια ισορροπημένη και ρεαλιστική ενεργειακή μετάβαση. Σε ότι αφορά την εταιρία της Γενεύης στόχος είναι η ανάπτυξη πλατφόρμας εμπορίας αργού και προϊόντων σε ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα εμπορίας πετρελαιοειδών παγκοσμίως.