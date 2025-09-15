Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη οδηγεί σε ράλι διαρκείας τον χρυσό

Κάθε κέντρο δεδομένων Τεχνητής Νοημοσύνης, κάθε GPU υψηλής απόδοσης και κάθε στοίβα διακομιστών cloud εξαρτώνται από τα πολύτιμα μέταλλα ασήμι και χρυσό για θέματα ασφάλειας και αγωγιμότητας.

Η ζήτηση για χρυσό που χρησιμοποιείται σε ηλεκτρονικά είδη κορυφώθηκε το 2010 στους 328 τόνους, ενώ μειώθηκε σταθερά και έφτασε τους 249 τόνους το 2023.

Τα τελευταία τρίμηνα, ωστόσο, ο τομέας αυτός έχει αρχίσει να σημειώνει ανάκαμψη.

Κατά πόσον αυτή η ανάκαμψη μπορεί να εξηγηθεί από την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης;

Γιατί η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ένας σημαντικός αναδυόμενος τομέας ζήτησης για χρυσό;

Θα συνεχίσει η ΑΙ να οδηγεί την ανάπτυξη στον τομέα;

Αυτά είναι μερικά από τα νέα ερωτήματα της επενδυτικής κοινότητας όσον αφορά την αύξηση της βιομηχανικής ζήτησης του χρυσού.

Ο κρίσιμος ρόλος του χρυσού στις ηλεκτρονικές συσκευές

Ο χρυσός παίζει κρίσιμο ρόλο στις ηλεκτρονικές συσκευές: είναι άριστος αγωγός του ηλεκτρισμού, δεν διαβρώνεται και οι φυσικές και χημικές του ιδιότητες επιτρέπουν τη μετατροπή του σε εξαιρετικά λεπτά σύρματα και αξιόπιστες επιστρώσεις, τουτέστιν είναι εύπλαστος και όλκιμος.

Αυτές οι ιδιότητες τον καθιστούν απαραίτητο συστατικό των τσιπ που χρησιμοποιούνται σε ένα μεγάλο μέρος των ηλεκτρονικών εξοπλισμών.

Η ραγδαία αύξηση της τιμής του χρυσού μεταξύ 2001 και 2020 -από ~250 δολάρια ΗΠΑ/ουγγιά στα 2000 δολάρια/ουγγιά- ενθάρρυνε τους κατασκευαστές της ηλεκτρονικής βιομηχανίας να αναζητήσουν τρόπους για να μειώσουν τη χρήση χρυσού.

Αυτές οι στρατηγικές περιελάμβαναν τόσο την υποκατάσταση -αντικατάσταση του χρυσού με εναλλακτικές λύσεις όπως το ασήμι και ο χαλκός- όσο και την «αποταμίευση», ήτοι τη χρήση όλο και μικρότερων ποσοτήτων χρυσού.

Ωστόσο, η ανανέωση του εξοπλισμού και η ανάπτυξη διαδικασιών δεν συμβαίνουν από τη μια μέρα στην άλλη στις εγκαταστάσεις κατασκευής ηλεκτρονικών ειδών. Αντίθετα, πρόκειται για μια πολυετή διαδικασία. Και αυτή η μετατόπιση συνέπεσε με τη ζήτηση των καταναλωτών για ολοένα και πιο ισχυρές, λειτουργικές και αξιόπιστες συσκευές που τροφοδοτούνται από ολοένα και πιο προηγμένα τσιπ. Σκεφτείτε μόνο τον πολλαπλασιασμό της ζήτησης για smartphones, φορητούς υπολογιστές, έξυπνες τηλεοράσεις, ηλεκτρικά οχήματα κ.ο.κ.

Οι κατασκευαστές λοιπόν έπρεπε να εξισορροπήσουν τη μείωση του κόστους με τον απαραίτητο ρόλο του χρυσού, καθώς αντιμετώπιζαν την αυξανόμενη ανάγκη για ανθεκτικά εξαρτήματα υψηλής ποιότητας κατά τη διάρκεια αυτής της άνευ προηγουμένου περιόδου με εκτίναξη της ζήτησης για προηγμένες ηλεκτρονικές συσκευές.

Και φτάνουμε στο σήμερα, όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει αρχίσει να εξελίσσεται στον ακρογωνιαίο λίθο της σύγχρονης τεχνολογίας.

Η σημαντική ηλεκτρονική υποδομή που απαιτείται για την τροφοδοσία αυτού του ταχέως αναπτυσσόμενου τομέα έχει άμεσο αντίκτυπο στη βιομηχανική ζήτηση χρυσού.

Οι συσκευές με δυνατότητες ΑΙ όπως τα smartphones και τα αυτόνομα οχήματα, παράλληλα με την αντίστοιχη ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων, έχουν δημιουργήσει μια εκθετική αύξηση στην ανάγκη για εξαιρετικά αποδοτικά και αξιόπιστα ηλεκτρονικά εξαρτήματα, τα οποία βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε προηγμένο υλικό, συμπεριλαμβανομένων των επεξεργαστών, τσιπ μνήμης και αισθητήρων. Όλα χρησιμοποιούν χρυσό.

Η ανώτερη αγωγιμότητα του χρυσού διασφαλίζει ότι τα δεδομένα μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία και να μεταδίδονται με υψηλή ταχύτητα με ελάχιστη απώλεια ενέργειας. Επιπλέον, η αντοχή του χρυσού στη διάβρωση διασφαλίζει τη μακροζωία και την ανθεκτικότητα των εξαρτημάτων - κάτι κρίσιμο για συνεχείς και εντατικές εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης.

Καθώς οι τεχνολογίες ΑΙ εξελίσσονται, η ζήτηση για πιο εξελιγμένο και ισχυρό υλικό μπορεί μόνο να αυξηθεί.

Άλλωστε η χρήση της ΑΙ απλώνεται πλέον σχεδόν σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, με την υγειονομική περίλθαψη και τα χρηματοοικονομικά να είναι οι τελευταίοι κλάδοι που εισέρχονται στο οικοσύστημα της ΑΙ προκειμένου να βελτιώσουν την αποδοτικότητα και την καινοτομία.

Αυτό, με τη σειρά του θα αυξήσει τη ζήτηση για χρυσό, καθώς οι κατασκευαστές επιδιώκουν να βελτιώσουν την απόδοση και την αξιοπιστία των συσκευών τους με δυνατότητες ΑΙ.

Δύσκολη η αποταμίευση και η αντικατάσταση

Για άλλη μια φορά οι κατασκευαστές αντιμετωπίζουν την πρόκληση που κατέλυσε το προηγούμενο κύμα αντικατάστασης και αποταμίευσης χρυσού: το κόστος. Ο χρυσός πλέον κινείται σε νέα ιστορικά υψηλά και την Παρασκευή που μας πέρασε έκλεισε στα 3643 δολάρια/ουγγιά.

Αλλά η κατάσταση σήμερα είναι πολύ διαφορετική από εκείνη του 2010, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της «εύκολης» αποταμίευσης και αντικατάστασης έχει ήδη εφαρμοστεί.

Βλέπετε, υπάρχει ένα όριο στο πόσο λεπτά μπορούν να είναι τα σύρματα και οι επιστρώσεις και είναι πολύ πιθανό να βρισκόμαστε ήδη κοντά, αν όχι ακριβώς σε αυτό το όριο.

Βέβαια στο σημείο αυτό να επισημάνουμε ότι κάποιες τεχνολογίες εξελίσσονται και έτσι ορισμένες από τις παραδοσιακές χρήσεις του χρυσού ενδέχεται να μειωθούν σταδιακά. Ένα παράδειγμα είναι οι συνεχιζόμενες αλλαγές στον τομέα των LED, όπου τα μίνι-LED χωρίς χρυσό αντικαθιστούν σιγά σιγά εκείνα που περιέχουν χρυσό.

Ο ρόλος του χρυσού πέρα από την Τεχνητή Νοημοσύνη

Ενώ η βιομηχανία ηλεκτρονικών ειδών εξακολουθεί να κυριαρχεί στη ζήτηση για χρυσό στον τομέα της τεχνολογίας, εντούτοις δεν είναι η μόνη που βασίζεται στο πολύτιμο μέταλλο. Η ευελιξία και οι μοναδικές ιδιότητες του χρυσού τον καθιστούν απαραίτητο και σε διάφορους άλλους τομείς της τεχνολογίας όπως:

- Οι ιατρικές συσκευές : ο χρυσός χρησιμοποιείται σε πολλές θεραπευτικές συσκευές, όπως εμφυτεύματα, όπου εκτιμάται για τη βιοσυμβατότητά του και την αντοχή του στον βακτηριακό αποικισμό.

Τα νανοσωματίδια χρυσού είναι επίσης κρίσιμα στον τομέα της ιατρικής διαγνωστικής και δοκιμάζονται ως πιθανές συσκευές χορήγησης φαρμάκων.

- Η Αεροδιαστημική: O χρυσός χρησιμοποιείται στην παραγωγή κρίσιμων εξαρτημάτων για δορυφόρους και διαστημόπλοια. Η ικανότητά του να αντέχει σε ακραίες θερμοκρασίες και οι ανακλαστικές του ιδιότητες τον καθιστούν ιδανικό για την προστασία ευαίσθητου εξοπλισμού από ακτινοβολία και θερμότητα.

- Οι καθαρές τεχνολογίες: O χρυσός είναι εξαιρετικός καταλύτης και ένα πολλά υποσχόμενο υποψήφιο υλικό στην παραγωγή καθαρού μετασχηματισμού υδρογόνου και διοξειδίου του άνθρακα. (σ.σ: Σε αυτή τη διαδικασία μπορούν βέβαια να χρησιμοποιηθούν και άλλα μέταλλα όπως το νικέλιο, το κοβάλτιο ή το ρουθήνιο).

Συμπερασματικά, οι μοναδικές ιδιότητες του χρυσού έχουν αρχίσει να τον καθιστούν πολύτιμο πόρο σε πολλούς βιομηχανικούς τομείς, διασφαλίζοντας την κρίσιμη σημασία του στο συνεχώς εξελισσόμενο τεχνολογικό τοπίο.

Δεδομένου ότι η υποκατάσταση του τη δεκαετία 2010-2020 πραγματοποιήθηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου στο χαμηλότερο άκρο της αγοράς, όπου η ασφάλεια ή η μακροζωία των συσκευών δεν ήταν τόσο σημαντική, στη δεκαετία που διανύουμε και η οποία χαρακτήριζεται από τις υψηλές απαιτήσεις της ΑΙ, δεν περιμένουμε η υποκατάσταση να μειώσει σημαντικά την ανερχόμενη βιομηχανική του ζήτηση.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με έρευνα της Grand View Research, η παγκόσμια αγορά Τεχνητής Νοημοσύνης αναμένεται να φτάσει τα 1,81 τρισεκατομμύρια δολάρια έως το 2030 από περίπου 279 δις δολάρια το 2024, με εκτιμώμενο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης –CAGR- 35,9% για την περίοδο 2025-2030. Η αγορά δε θα αυξηθεί κατά 13 φορές την επόμενη δεκαετία.Αυτή η ραγδαία επιτάχυνση θα συνεχίσει να τροφοδοτεί τη βιομηχανική ζήτηση τόσο για τον χρυσό, όσο και για το ασήμι . (σ.σ: Περισσότερα για τον ρόλο το ασημιού μπορείτε να διαβάσετε εδώ).https://www.liberal.gr/agores/giati-asimi-makroprothesma-tha-spasei-ta-rekor

