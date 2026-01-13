Citi: Αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις για χρυσό και ασήμι στο α' τρίμηνο του 2026

Η Citi αύξησε τις προβλέψεις της για τις τιμές του χρυσού και του αργύρου, καθώς αναμένει ότι η ανοδική πορεία των τιμών των πολύτιμων μετάλλων θα παραμείνει αμετάβλητη μέχρι τις αρχές του 2026.

Συγκεκριμένα, οι στρατηγικοί αναλυτές με επικεφαλής τον Κένι Χου αύξησαν τον στόχο τους για το χρυσό σε 5.000 δολάρια ανά ουγγιά και για το ασήμι σε 100 δολάρια ανά ουγγιά για τους επόμενους 0-3 μήνες, επικαλούμενοι «αυξημένους γεωπολιτικούς κινδύνους, συνεχιζόμενη έλλειψη στην αγορά φυσικών προϊόντων και ανανεωμένη αβεβαιότητα σχετικά με την ανεξαρτησία της Fed».

Ο χρυσός έφτασε πρόσφατα σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, σημειώνοντας άνοδο 7% τον τελευταίο μήνα και 12% τους τελευταίους τρεις μήνες, αλλά η Citi επανέλαβε την από καιρό διατυπωμένη άποψή της ότι ο άργυρος θα ξεπεράσει σε απόδοση τον χρυσό.

Σε αυτές τις περιόδους, το ασήμι σημείωσε άνοδο 36% και 60%, ενώ η άνοδος επεκτάθηκε και στα βιομηχανικά μέταλλα, με τον χαλκό και το αλουμίνιο να σημειώνουν επίσης ισχυρές αυξήσεις.

«Η μακροχρόνια πρόβλεψή μας ότι ο ασήμι θα ξεπεράσει σε απόδοση τον χρυσό, ότι η ανοδική πορεία των πολύτιμων μετάλλων θα επεκταθεί στα βιομηχανικά μέταλλα και ότι τα βιομηχανικά μέταλλα θα αναλάβουν πρωταγωνιστικό ρόλο κατά τις ίδιες περιόδους, έχει αποδειχθεί σωστή», έγραψαν οι στρατηγικοί αναλυτές.

Σε ένα σενάριο υψηλών δασμών, η Citi προειδοποίησε ότι η έλλειψη μπορεί να επιδεινωθεί προσωρινά καθώς τα μέταλλα μεταφέρονται στις ΗΠΑ, προκαλώντας ενδεχομένως ακραίες αυξήσεις των τιμών.

Πέρα από το πρώτο τρίμηνο, το βασικό σενάριο της Citi υποθέτει ότι η χαλάρωση των γεωπολιτικών εντάσεων θα μειώσει τη ζήτηση αντιστάθμισης κινδύνου για πολύτιμα μέταλλα αργότερα μέσα στο έτος, με το χρυσό να είναι το πιο εκτεθειμένο. Ταυτόχρονα, η τράπεζα συνεχίζει να αναμένει καλή απόδοση των βιομηχανικών μετάλλων, ιδίως του αλουμινίου και του χαλκού.