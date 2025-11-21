Απότομη πτώση για πετρέλαιο και φυσικό αέριο, στο φόντο των διεργασιών για την Ουκρανία

Σημαντική «κατηφόρα» εμφανίζουν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές την Παρασκευή αλλά και προς το κλείσιμο μιας εβδομάδας κατά την οποία ο «μαύρος χρυσός» κλυδωνίστηκε από τις γεωπολιτικές και νομισματικές προοπτικές.

Μετά από τις 09:00 της Παρασκευής (ώρα Ελλάδας), τα futures του Brent -παράδοσης Ιανουαρίου- υποχωρούσαν 1,36% στα 62,52 δολάρια ανά βαρέλι, οδεύοντας προς εβδομαδιαίες απώλειες 2,6%.

Τα futures του αμερικανικού αργού -παράδοσης Ιανουαρίου- έχαναν 1,545 στα 58,11 δολάρια ανά βαρέλι, κινούμενα πως πτώση 2,7% για την εβδομάδα.

Τα συμβόλαια του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου -παράδοσης Δεκεμβρίου- υποχωρούσαν 3,05% στα 30,20 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Η πτώση στο πετρέλαιο αποδίδεται στις ανησυχίες των επενδυτών για τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και το κατά πόσο μπορεί να υπάρξουν βήματα για χαλάρωση των κυρώσεων της Δύσης προς τη διάθεση της ρωσικής ενέργειας στις διεθνείς αγορές, περιορίζοντας τη ζήτηση και αυξάνοντας την προσφορά.

Σύμφωνα με τα διεθνή media, η πρόταση των ΗΠΑ που έχει σταλθεί στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι προβλέπει ότι η Κριμαία και οι περιφέρειες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ στην ανατολική Ουκρανία - περιοχή γνωστή επίσης ως Ντονμπάς - θα «αναγνωριστούν ως de facto ρωσικές» από την Ουκρανία και τους συμμάχους της, «συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ».

Οι δυο πλευρές θα μοιραστούν άλλες δυο περιφέρειες, τη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια, με βάση το πού βρίσκεται σήμερα η γραμμή επαφής.

Ακόμα και οι πιθανότητες για λήψη του πολέμου το επόμενο χρονικό διάστημα παραμένουν ιδιαίτερα μικρές, οι αναλυτές εστιάζουν στο ότι οι συζητήσεις μεταξύ Μόσχας και Κιέβου μπορούν να χαλαρώσουν την ισχύ των δυτικών κυρώσεων προς τη ρωσική ενέργεια.

Σημειώνεται ακόμα πως από την Παρασκευή αναμένεται να τεθούν σε ισχύ κυρώσεις στις ρωσικές πετρελαιοπαραγωγούς Rosneft και Lukoil και μένει να φανεί το κατά πόσο αυτές θα επηρεάσουν τις εξαγωγές του ρωσικού «μαύρου χρυσού».

Πέρα από τα της Ρωσίας, το αρνητικό κλίμα για το πετρέλαιο αποδίδεται και στις μειωμένες προσδοκίες που υπάρχουν για μείωση των βασικών επιτοκίων της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) μέσα στον Δεκέμβριο.

Τα τελευταία στοιχεία για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας ενισχύουν την άποψη για το ότι η Fed θα μπορούσε να διατηρήσει αμετάβλητο το κόστος δανεισμού τουλάχιστον μέχρι τις αρχές του 2026, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά τις προοπτικές για την ενεργειακή ζήτηση στις ΗΠΑ.