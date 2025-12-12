Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου λόγω ανησυχιών για τη Βενεζουέλα

Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο την Παρασκευή, καθώς ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην προσφορά από τη Βενεζουέλα ενίσχυσαν την αγορά.

Παρά την προσωρινή στήριξη, οι τιμές παραμένουν σε πορεία εβδομαδιαίας πτώσης, εν μέσω επιφυλακτικού κλίματος και ελπίδων για συμφωνία ειρήνης Ρωσίας-Ουκρανίας, ενώ οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι οικονομικές εξελίξεις συνεχίζουν να επηρεάζουν τις αγορές ενέργειας.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent ενισχύθηκαν κατά 0.44%, φτάνοντας τα 61,55 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) σημείωσαν κέρδη κατά 0,56% στα 57,92 δολάρια το βαρέλι.

Οι ΗΠΑ προετοιμάζονται να παρεμποδίσουν περισσότερα πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, μετά την κατάσχεση ενός τάνκερ αυτήν την εβδομάδα, αυξάνοντας την πίεση στον πρόεδρο της χώρας, Νικολάς Μαδούρο, σύμφωνα με έξι πηγές που έχουν γνώση για το θέμα.

«Μετά από πωλήσεις με την προσδοκία ότι οι πιέσεις στην προσφορά θα μειωθούν λόγω ελπίδων για συμφωνία ειρήνης Ρωσίας-Ουκρανίας, εμφανίστηκαν αγορές για να περιοριστούν οι απώλειες μετά την κατάσχεση ενός βενεζουελάνικου τάνκερ από τις ΗΠΑ», δήλωσε ο Hiroyuki Kikukawa, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής της Nissan Securities Investment, μονάδα της Nissan Securities.

«Οι διαπραγματεύσεις ειρήνης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας θα παραμείνουν στο επίκεντρο την επόμενη εβδομάδα και μετά», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι το WTI θα μπορούσε να φτάσει στα 55 δολάρια, αν επιτευχθεί πραγματικά συμφωνία.

Οι αναλυτές της ANZ Research απέδωσαν τις πρόσφατες μειώσεις σε κλίμα αποφυγής κινδύνου και σε υποτονικές προοπτικές για την αγορά πετρελαίου.

Παράλληλα, η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου θα υπερβεί τη ζήτηση κατά 3,84 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της τελευταίας μηνιαίας αναφοράς για την αγορά πετρελαίου από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA) με έδρα το Παρίσι, μειωμένη από το πλεόνασμα των 4,09 εκατ. βαρελιών ανά ημέρα που εκτιμήθηκε τον Νοέμβριο.

Ωστόσο, τα στοιχεία του OPEC που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη υποδεικνύουν ότι η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου θα αντιστοιχεί περίπου στη ζήτηση το 2026, προοπτική που έρχεται σε αντίθεση με τις εκτιμήσεις του IEA και άλλων για μεγάλο πλεόνασμα.

Η Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ (EIA) ανέφερε μικρότερη από την αναμενόμενη μείωση των αποθεμάτων αργού και σημαντική αύξηση στα αποθέματα καυσίμων την προηγούμενη εβδομάδα.

Την ίδια ώρα, το φυσικό αέριο καταγράφει άνοδο κατά 0,40% στα 26,96 ευρώ ανά μεγαβατώρα.