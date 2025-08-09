Ξεπέρασαν τα 120 χλμ/ώρα οι ριπές ανέμου το πρωί του Σαββάτου - Πού επιμένουν οι ισχυροί βοριάδες

Σύμφωνα με τα στοιχεία από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του δικτύου ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ, το πρωί του Σαββάτου σημειώθηκαν ριπές ανέμου που ξεπέρασαν τα 120 χλμ/ώρα.

Το meteo.gr παρουσίασε τις 8 ισχυρότερες ριπές ανέμου το πρωί του Σαββάτου.

Η ισχυρότερη ριπή σημειώθηκε στην κορυφή της Πεντέλης, όπου ο άνεμος έφτασε στιγμιαία τα 138 χλμ/ώρα, ενώ στα 122 χλμ/ώρα έφτασε η ταχύτητα του ανέμου στην Παξιμάδα Καρύστου.

Όπως τόνισε νωρίτερα σε ανάρτησή του και ο μετεωρολόγος του Open Κλέαρχος Μαρουσάκης, στην Αττική σήμερα αναμένονται πολύ ισχυροί τοπικά ακόμα και θυελλώδεις άνεμοι, ευνοώντας έτσι τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες.

Όπως σημειώνεται στο meteo.gr, ενισχυμένοι θα διατηρηθούν οι βόρειοι άνεμοι στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο Αιγαίο το Σάββατο, με τις ριπές των ανέμων να είναι ισχυρές ιδιαίτερα σε περιοχές που γειτνιάζουν με έντονη τοπογραφία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, οι ριπές των ανέμων σε Κυκλάδες, τοπικά σε Ανατολική Στερεά, Νότια Εύβοια, Νοτιοανατολική Πελοπόννησο και Νότια Κρήτη τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου 09/08 τοπικά θα φτάσουν τα 90 km/h, όπως αποτυπώνεται στον παρακάτω χάρτη.

Ιδιαίτερα για την περιοχή της Αττικής, προβλέπονται ισχυρές ριπές βορείων ανέμων που θα φτάνουν τα 90 km/h σε περιοχές που βρίσκονται κοντά σε ορεινούς όγκους, καθώς επίσης και στη Νότια Αττική που βρίσκεται σε εξέλιξη η δασική πυρκαγιά που ξεκίνησε την Παρασκευή 08/08.

Πάντως, παρά τους ισχυρούς ανέμους κανονικά πραγματοποιούνται τα προγραμματισμένα δρομολόγια των πλοίων από τα λιμάνια της Αττικής.

Από το λιμάνι του Πειραιά πραματοποιήθηκαν 16 δρομολόγια με 18.719 επιβάτες, για τον Αργοσαρωνικό πραγματοποιήθηκαν 51 δρομολόγια με 9.440 επιβάτες, από το Λαύριο πραγματοποιήθηκαν 9 δρομολόγια με 2.616 επιβάτες και τέλος από την Ραφήνα αναχώρησαν 4 πλοία με 1.079 επιβάτες.