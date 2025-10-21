Θεσσαλονίκη: Ιδρύεται η πρώτη Έδρα Κυπριακών Σπουδών στην Ελλάδα

Η πρώτη Έδρα Κυπριακών Σπουδών που ιδρύεται σε ελληνικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα εγκαινιάζεται την ερχόμενη Κυριακή 26 Οκτωβρίου και ώρα 17.00 στη Νομική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Τα εγκαίνια θα τελέσει ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ενώ την ελληνική κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, ο οποίος ως πρώην πρύτανης του Αριστοτελείου είχε διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ίδρυση της Έδρας.

Τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας θα συνοδεύουν η υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου Αθηνά Μιχαηλίδου, ο υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ο διευθυντής του διπλωματικού Γραφείου του προέδρου Δώρος Βενέζης, ο πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα Σταύρος Αυγουστίδης και ο γενικός πρόξενος στη Θεσσαλονίκη Κωνσταντίνος Πολυκάρπου.

Όπως αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση του ΑΠΘ, που γίνεται λόγος για μια «ιστορική στιγμή για τις ελληνοκυπριακές σχέσεις στην ανώτατη εκπαίδευση», η Έδρα Κυπριακών Σπουδών χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από την Κυπριακή Δημοκρατία, σύμφωνα με δύο αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου (4 Νοεμβρίου 2021 και 18 Δεκεμβρίου 2024).

Ιδρύθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2022 με απόφαση της Συγκλήτου του ΑΠΘ, ενώ στις 24 Ιουνίου 2025 υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου και της Κυπριακής Κυβέρνησης από τον νυν πρύτανη, καθηγητή Κυριάκο Αναστασιάδη και την υπουργό Παιδείας της Κύπρου Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου.

Την ευθύνη λειτουργίας της Έδρας έχει η Νομική Σχολή του Αριστοτελείου, στην οποία ανήκει η πρωτοβουλία της ίδρυσής της. Στις 10 Οκτωβρίου 2025, η Συνέλευση της Σχολής εξέλεξε ως κάτοχο της Έδρας τον Δρ. Χάρη Αλεξάνδρου, ο οποίος θα αναλάβει τον συντονισμό της υλοποίησης του Μνημονίου.

Σύμφωνα με το Μνημόνιο, η Έδρα αποσκοπεί στη μελέτη του Κυπριακού Ζητήματος και των συνεπειών της τουρκικής εισβολής και κατοχής, στην προώθηση και καλλιέργεια της ελληνοκυπριακής διαλέκτου και λογοτεχνίας, στην έρευνα θεμάτων Κυπριακών Σπουδών και την προβολή της ιστορίας, του πολιτισμού και της κοινωνίας της Κύπρου, καθώς και στη συνεργασία με τα ΑΕΙ της Κύπρου και τις διπλωματικές αποστολές της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η Νομική Σχολή έχει εντάξει στο πρόγραμμά της τα μαθήματα «Κυπριακή Ιστορία» και «Κυπριακό Ζήτημα», τα οποία θα είναι ανοικτά σε όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Αριστοτελείου από το ερχόμενο εξάμηνο.

Η εκδήλωση δεν είναι ανοικτή για το κοινό. Ειδικές προσκλήσεις για τη συμμετοχή στην εκδήλωση των εγκαινίων της Έδρας Κυπριακών Σπουδών διατίθενται αποκλειστικά από το Γενικό Προξενείο της Κύπρου στη Θεσσαλονίκη, οδός Βενιζέλου 8, [email protected] τηλ.: 2310260611.