Προσωρινά κρατούμενος στο ΑΤ Τρικάλων ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα»

Στη σύλληψη εκ νέου του ιδιοκτήτη της επιχείρησης «Βιολάντα» στα Τρίκαλα προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε βάρος του σε βαθμό κακουργήματος.

Μάλιστα, ο επιχειρηματίας, μετά την απολογία του στον ανακριτή, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα δεν απάντησε στα ερωτήματα γιατί δεν έκανε κάτι ενώ υπήρχαν καταγγελίες για μυρωδιά αερίου και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί.

Ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου της Βιολάντα μεταφέρεται στο ΑΤ Τρικάλων, όπου θα κρατηθεί μέχρι την απολογία του.

Συγκεκριμένα, με βάση τα νέα στοιχεία από την έρευνα της ΔΑΕΕ για την έκρηξη και πυρκαγιά που οδήγησε στον τραγικό θάνατο των πέντε γυναικών, στο εργοστάσιο της επιχείρησης, οι κατηγορίες μετατράπηκαν σε έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο και ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Μετά την εξέλιξη αυτή κλιμάκιο της ΔΑΕΕ, σήμερα το απόγευμα συνέλαβε εκ νέου τον ιδιοκτήτη, προκειμένου να προχωρήσει η δικαστική διαδικασία σε βάρος του. Συγκεκριμένα, ο ιδιοκτήτης θα οδηγηθεί στον αρμόδιο ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί και εν τω μεταξύ κρατείται στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Τρικάλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα από τα στοιχεία που προέκυψαν είναι ότι πριν από περίπου έξι μήνες ο ιδιοκτήτης είχε ζητήσει προσφορά από ιδιώτη τεχνικό για να αλλάξει όλη την εγκατάσταση, από τις δύο υπέργειες δεξαμενές μέχρι και μέσα στο εργοστάσιο, αλλά τελικά οι εργασίες δεν έγιναν ποτέ, καθώς, σύμφωνα με μαρτυρία, ο επιχειρηματίας θεώρησε ότι η τιμή ήταν ακριβή.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να συνεχίζεται η διαρροή προπανίου, μέχρι που σημειώθηκε η φονική έκρηξη στο εργοστάσιο.

Η εποχή που ζητήθηκε προσφορά συμπίπτει με το χρονικό διάστημα που οι εργαζόμενοι διαμαρτύρονταν ότι υπήρχε έντονη οσμή αερίου στο χώρο.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, διαπιστώθηκε ότι οι υπογειοποιημένες σωληνώσεις στερούνταν των απαραίτητων πιστοποιήσεων, ενώ οι υπέργειες δεξαμενές είχαν κριθεί ακατάλληλες ήδη από το 2019. Συγκεκριμένα, οι δεξαμενές βρίσκονταν σε απόσταση μόλις 5,4 μέτρων από τα όρια της επιχείρησης, ενώ ο νόμος επιβάλλει ελάχιστη απόσταση 7,5 μέτρων. Παρά τις επισημάνσεις, οι δεξαμενές δεν μετακινήθηκαν, ενώ προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι δεν αποτυπώνονταν σε κανένα επίσημο τοπογραφικό διάγραμμα.

Πιστοποίηση είχαν οι δύο υπέργειες δεξαμενές, από τις οποίες έφευγαν οι φθαρμένοι σωλήνες, αλλά δεν υπήρχαν στα επίσημα σχέδια που είχαν υποβληθεί για άδεια πυρασφάλειας, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Όλα τα ανωτέρω στοιχεία βρίσκονται πλέον στη διάθεση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ). Η δικογραφία παραμένει ανοιχτή και αναμένεται να ολοκληρωθεί μόλις τα στελέχη της ΔΑΕΕ καταθέσουν το τελικό έγγραφο πόρισμά τους, το οποίο θα προσδιορίζει με ακρίβεια τα αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία.

Πηγή: ΕΡΤ και ΑΠΕ-ΜΠΕ