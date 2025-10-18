Συνελήφθη πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας της Αττικής - Κατασχέθηκαν φωτοβολίδες, κοντάρια, μάσκες και άλλα αντικείμενα (pic)

Συνελήφθη πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας της Super League στην Αττική το μεσημέρι του Σαββάτου, για παραβάσεις των νομοθεσιών για τις φωτοβολίδες, τα όπλα και τον αθλητισμό.

Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, για την υπόθεση διενεργήθηκε προκαταρκτική εξέταση, κατόπιν παραγγελίας αρμόδιου Εισαγγελέα και ύστερα από σχετικές καταγγελίες, σύμφωνα με τις οποίες, σε χώρο Δημοτικού Σταδίου σε περιοχή της Αττικής, από οπαδούς συγκεκριμένης ομάδας διενεργείται διακίνηση, αποθήκευση και απόκρυψη φωτοβολίδων, κροτίδων και όπλων, υπό την ανοχή του προέδρου αυτής.

Όπως προέκυψε, το εν λόγω Στάδιο έχει παραχωρηθεί από την αρμόδια δημοτική Αρχή προς χρήση στην εν λόγω ομάδα, ενώ σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε κλειδωμένο χώρο του Σταδίου από αστυνομικούς του Τμήματος Ειδικών Ερευνών, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων και παρουσία δικαστικού λειτουργού, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 17 φωτοβολίδες,

• σωλήνας εκτόξευσης βολών,

• 7 κοντάρια,

• 3 κράνη,

• πλήθος σπρέι,

• πλήθος μασκών και

• ρουχισμός άλλων ομάδων.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.