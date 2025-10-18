Λήξη συναγερμού για το σακίδιο στα Εξάρχεια - Περιείχε προσωπικά αντικείμενα

Έληξε λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι του Σαββάτου (18/10/25) ο συναγερμός που είχε σημάνει νωρίτερα για την ύπαρξη ύποπτου αντικειμένου στα Εξάρχεια.

Νωρίτερα, ύποπτο αντικείμενο έχει προκαλέσει την κινητοποίηση της Αστυνομίας, ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Χαριλάου Τρικούπη και στους γύρω δρόμους στα Εξάρχεια.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, επρόκειτο για ένα σακίδιο πλάτης, το οποίο βρέθηκε επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη, σε μικρή απόσταση από τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ, λίγα λεπτά πριν από τις 13.00.

Η αστυνομία είχε αποκλείσει την περιοχή και πραγματοποιεί εκτροπές της κυκλοφορίας, ενώ στο σημείο μετέβη κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών για να ελέγξει το σακίδιο.

Κατόπιν ελέγχου, διαπιστώθηκε πως δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας, καθώς το σακίδιο περιείχε απλώς προσωπικά αντικείμενα, συνεπώς άνοιξαν οι δρόμοι.

Νωρίτερα, είχε διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στους εξής γύρω δρόμους: