Συμπλοκή και εντάσεις στο κέντρο φιλοξενίας μεταναστών στην Αγυιά Χανίων - Προσπάθειες αποσυμφόρησης του χώρου

Η άφιξη νέων ομάδων μεταναστών στο κέντρο φιλοξενίας στην Αγυιά Χανιών πυροδότησε ένταση, η οποία γενικεύτηκε και μετατράπηκε σε συμπλοκή.

Αφορμή της έντασης, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, στάθηκε η διανομή φαγητού. Οι εξεγερμένοι ξήλωσαν ηλεκτρολογικό πίνακα, αποκόλλησαν τις λάμες εξαερισμού, ενώ κρίθηκε αναγκαία η επέμβαση της Αστυνομίας.

«Κυριαρχούν τα δερματολογικά, κυριαρχούν οι λοιμώξεις του αναπνευστικού γιατί είναι κλειστός ο χώρος, δεν προαυλίζονται οι άνθρωποι και υπάρχει και ο κίνδυνος γαστρεντερίτιδας», δήλωσε ο περιφερειακός συντονιστής Πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας Χανίων, Στέφανος Ντουκάκης.

Την κοινή γραμμή τους στο θέμα των αυξημένων μεταναστευτικών ροών εξέφρασαν ο πρωθυπουργός και ο περιφερειάρχης Κρήτης στη συνάντηση που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Αυτό το οποίο συμφωνήσαμε είναι ότι πρέπει να γίνουν οι δύο δομές που είχαμε πει εξαρχής, δεν συζητήσαμε για μόνιμη δομή και επίσης οι άνθρωποι που έρχονται πρέπει να μεταφέρονται άμεσα», τόνισε ο Σταύρος Αρναουτάκης.



«Κάναμε σύσκεψη για να δούμε πώς τα υπουργεία θα πρέπει να συντονιστούν ώστε να αδειάσει η Αγυιά», είπε από την πλευρά του, ο δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης.

«Έχει αρχίσει όμως η αποσυμφόρηση. Έφυγαν 200 άτομα τη Δευτέρα το βράδυ, 166 χθες και είναι στον προγραμματισμό να φύγουν και σήμερα και αύριο και μεθαύριο κάποια, οπότε μέχρι το Σαββατοκύριακο να έχει αποσυμφορηθεί τελείως ο χώρος της Αγυιάς», δήλωσε στην ΕΡΤ Χανίων η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη.

Η Ένωση προσωπικού Λιμενικού Σώματος δυτικής Κρήτης με αφορμή τα σοβαρά επεισόδια που ξέσπασαν το βράδυ της Τρίτης στον προσωρινό χώρο φιλοξενίας μεταναστών στην Αγυιά Χανίων προχωράει σε παράσταση διαμαρτυρίας το μεσημέρι της Πέμπτης έξω από το κεντρικό λιμεναρχείο Χανίων στη Σούδα.

Στον χώρο φιλοξενίας στην Αγυίας Χανίων παραμένουν 1.013 άτομα.