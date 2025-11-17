Στ. Αγιάσογλου (CEO ΟΣΥ): Αρχές του 2026 η τοποθέτηση καμερών σε λεωφορεία

Για θέματα όπως τις κάμερες που αναμένεται να τοποθετηθούν μπροστά και πίσω στα λεωφορεία αλλά και για άλλα ζητήματα που αφορούν τις συγκοινωνίες μίλησε ο Στέφανος Αγιάσογλου, διευθύνων σύμβουλος στην εταιρεία ΟΣΥ.

Ο κ. Αγιάσογλου υπογράμμισε πως «οι κάμερες αυτές θα είναι μπροστά στο λεωφορείο, οι οποίες μάλιστα με AI τεχνολογία μπορούν να βλέπουν τη λεωφορειολωρίδα και να πιάνουν διάφορες παραβάσεις. Σίγουρα την είσοδο στη λεωφορειολωρίδα αλλά και άλλες παραβάσεις, ακόμα και το κόκκινο μπορούν να πιάσουν, δηλαδή την παραβίαση, τον κόκκινο σηματοδότη».

Ως προς το πότε τώρα θα μπουν οι κάμερες στα λεωφορεία, τόνισε «Ήδη ο διαγωνισμός είναι σε εξέλιξη. Νομίζω ότι αυτά θα έχουν ολοκληρωθεί το πολύ αρχές του 2026, θα έχουν δηλαδή, ήδη μπει. Το πιλοτικό λειτουργεί ήδη (…). Και θα είναι εξακόσιες σε πρώτη φάση (…). Έχουμε λίγους δρόμους με λεωφορειολωρίδες και μάλιστα το Υπουργείο τώρα και ο Υπουργός κοιτάει πως θα τις κάνουμε περισσότερες».

Και τόνισε «υπάρχει ένας γενικότερος σχεδιασμός που γίνεται αυτή τη στιγμή και ο στόχος είναι να μπορέσουμε να κάνουμε το λεωφορείο σε συνδυασμό και με το μέτρο με τέτοιο τρόπο ώστε να μην χρειάζεται να παίρνουμε το αυτοκίνητό μας ειδικά για το κέντρο. Τώρα φτιάξαμε ένα νέο προϊόν. Έχουμε 951 καινούρια λεωφορεία και 125 ακόμα ολοκαίνουργια ηλεκτρικά έρχονται μέχρι τα τέλη Φλεβάρη. Θα έχουμε περίπου δηλαδή, πάνω από 1000 λεωφορεία καινούργια και μέχρι το 2027 θα έχουμε ανανεώσει πλήρως τον στόλο. Άρα, καλό προϊόν. Και το δεύτερο μέλημα που κάνουμε με διάφορες νομοθετικές ρυθμίσεις είναι να αυξήσουμε τον αριθμό των οδηγών που είναι ένα μεγάλο ζήτημα».

Παράλληλα, επισήμανε «Αυτά τα καινούργια λεωφορεία έχουν κλιματισμό και το καλοκαίρι και τον χειμώνα. Δεύτερον, έχουν USB. Τώρα μπαίνει Wi-Fi. Όλα τα λεωφορεία θα έχουν Wi-Fi ώστε να μπορούν όλοι να περιηγηθούν στο διαδίκτυο. Προσπαθούμε λοιπόν, να κάνουμε το ταξίδι πιο ενδιαφέρον. Αυτό είναι το προϊόν. Από κει και πέρα, καταφέρνοντας να φέρουμε λίγο – λίγο περισσότερους οδηγούς και με αυτές τις κινήσεις φαίνεται ότι θα έχουμε ένα αποτέλεσμα. Θα μειώσουμε τις χρόνο-αποστάσεις και τότε θα γίνει ελκυστική η υπηρεσία που θα προσφέρουμε».

Τέλος, δεν παρέλειψε να υπογραμμίσει το εξής «Αν δείτε τα στοιχεία, φέτος από τον Ιούνιο και μετά έχουμε μία τεράστια μείωση σε αυτές τις παραβάσεις και στα πρόστιμα και τεράστια αύξηση στα έσοδα. Γιατί; Διότι, ξαφνικά από 35 ελεγκτές με τη βοήθεια της ΔΥΠΑ και των προγραμμάτων της ΔΥΠΑ με τον Σκαραμαγκά έχουμε αυτή τη στιγμή 140 και ευελπιστούμε να πάμε στους διακόσιους. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε όχι μόνο αυξήσει τους ελέγχους, αλλά έχουμε αλλάξει και το μοντέλο των ελέγχων».