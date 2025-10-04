Προθεσμία να απολογηθούν πήραν οι 13 Τούρκοι που συνελήφθησαν στον Έβρο

Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης οδηγήθηκαν το πρωί οι 13 Τούρκοι που συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, με την κατηγορία ότι μετέφεραν 147 πιστόλια και 190 γεμιστήρες, καθώς επίσης εξαρτήματα και τμήματα όπλων.

Εις βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος και παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στον ανακριτή, από τον οποίο πήραν προθεσμία για την ερχόμενη εβδομάδα. Μέχρι να αποφασιστεί η ποινική τους μεταχείριση παραμένουν υπό κράτηση.

Οι 13 αλλοδαποί συνελήφθησαν σε περιοχή του Σουφλίου, στον Έβρο, έπειτα από επιχείρηση του λεγόμενου ελληνικού FBI το οποίο φαίνεται πως είχε πληροφορίες για τις κινήσεις τους.

Οι συλληφθέντες, επτά άνδρες κι έξι γυναίκες, είχαν περάσει στο ελληνικό έδαφος, διασχίζοντας προηγουμένως με βάρκα τον ποταμό Έβρο, ενώ μετέφεραν το οπλοστάσιο μέσα σε σάκους.

Τα όπλα εκτιμάται, σύμφωνα με πηγές της ΕΛ.ΑΣ., ότι θα κατέληγαν σε μέλη συμμορίας συμπατριωτών τους, εντός και εκτός ελληνικών συνόρων.

Πληροφορίες αναφέρουν πως προανακριτικά οι κατηγορούμενοι υποστήριξαν ότι ο ιδιοκτήτης της βάρκας τούς υπέδειξε άτομο στο οποίο επρόκειτο να παραδώσουν το φορτίο, το περιεχόμενο του οποίου - όπως ανέφεραν - δεν γνώριζαν. Ανέφεραν δε, ότι σκόπευαν να έρθουν στην Ελλάδα για να ζητήσουν πολιτικό άσυλο.

Ελληνικό FBI: Σύλληψη 13 Τούρκων στον Έβρο - Είχαν στην κατοχή τους 147 πιστόλια

Υπενθυμίζεται ότι στη σύλληψη 13 υπηκόων Τουρκίας που κατείχαν 147 πιστόλια και 190 γεμιστήρες, προχώρησαν σε περιοχή του Σουφλίου Έβρου, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Ανάμεσά τους είναι επτά άνδρες και έξι γυναίκες, ενώ ο οπλισμός, σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε στις αποσκευές τους. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, είχαν εισέλθει προηγουμένως παράνομα στην ελληνική επικράτεια.

Οι αστυνομικοί του λεγόμενου ελληνικού FBI είχαν πληροφορίες για την είσοδο τους στην Ελλάδα, ενώ κατά τον έλεγχο που ακολούθησε στις αποσκευές τους βρέθηκαν πάνω τους συνολικά 147 πιστόλια, 190 γεμιστήρες, καθώς και πλήθος εξαρτημάτων και τμημάτων όπλων, όπως αναφέρουν πηγές της ΕΛ.ΑΣ.

Δείτε φωτογραφίες:

Πηγή φωτογραφιών: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / EUROKINISSI