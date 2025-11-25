Προσωπικός Αριθμός στο κινητό - Πώς εμφανίζεται στο νέο GOV GR Wallet

Διαθέσιμη είναι πλέον στο GOV GR WALLET η δυνατότητα προβολής του Προσωπικού Αριθμού (ΠΑ) μέσω του ψηφιακού αποθετηρίου εγγράφων, δίνοντας στους πολίτες άμεση πρόσβαση στον αριθμό για χρήση στις συναλλαγές τους με το Δημόσιο.

Η εμφάνιση του ΠΑ πραγματοποιείται αποκλειστικά όταν το ζητήσει ο χρήστης και απαιτεί επιβεβαίωση μέσα από την εφαρμογή. Ο αριθμός ανακτάται σε πραγματικό χρόνο με κρυπτογραφημένο τρόπο, αποκρυπτογραφείται και προβάλλεται στη συσκευή. Μόλις ο χρήστης τον δει, ο ΠΑ αποκρύπτεται ξανά αυτόματα, ενώ η εφαρμογή μπλοκάρει κάθε προσπάθεια λήψης στιγμιότυπου οθόνης όσο ο αριθμός παραμένει ορατός. Επίσης, αν ο χρήστης αποσυνδεθεί από το ψηφιακό αποθετήριο, ο ΠΑ δεν θα εμφανιστεί αυτόματα στην επόμενη είσοδο.

Η λειτουργία αυτή προβλέπεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 25392 ΕΞ 2025 (ΦΕΚ Β’ 4705/03.09.2025), η οποία καθορίζει:

την ενεργοποίηση της πρόσβασης στον ΠΑ μετά από αυθεντικοποίηση του πολίτη,

τις αναγκαίες διαλειτουργικότητες με πληροφοριακά συστήματα και δημόσια μητρώα,

τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Ο Προσωπικός Αριθμός παραμένει αυστηρά προσωπικός και εμπιστευτικός: δεν αποθηκεύεται στη συσκευή, δεν διαβιβάζεται σε τρίτους και κανένας φορέας δεν έχει πρόσβαση στον αποκρυπτογραφημένο αριθμό. Η τήρηση των κανόνων ασφαλείας —σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ)— διασφαλίζεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.