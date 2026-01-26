Συνεδρίασε τη Δευτέρα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου λόγω των καιρικών φαινομένων που βρίσκονται σε εξέλιξη έως και το απόγευμα της Τρίτης, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, την οποία συγκάλεσε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, σήμερα Δευτέρα 26 Ιανουαρίου και μέχρι την Τρίτη 27 Ιανουαρίου το απόγευμα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες τοπικά ισχυρές, κατά τόπους και χαλαζοπτώσεις.

α) Στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις νότιες Κυκλάδες και την Κρήτη.

β) Στην Αττική μέχρι σήμερα το μεσημέρι.

γ) Στη Θεσσαλονίκη μέχρι σήμερα το απόγευμα.

δ) Θυελλώδεις νότιοι άνεμοι που φτάνουν τα 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο έως σήμερα αργά το απόγευμα.

Επισημαίνεται ότι σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» έχουν τεθεί για σήμερα οι Περιφερειακές Ενότητες Σερρών, Δράμας, Καβάλας, Θάσου, Ξάνθης και Ροδόπης.

Όπως τονίζει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωσή του, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) συνεχίζει να βρίσκεται σε επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων προκειμένου να υπάρχει η αντίστοιχη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αντιμετώπιση των συνεπειών αυτών.

Εκ νέου συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας στους πολίτες

Εκ νέου συστάσεις απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας στου πολίτες, καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Επιπλέον, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, σε εφαρμογή έχει τεθεί το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρών, καθώς και των συνοδών τους φαινομένων, ενώ οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των περιοχών που αναμένεται να εκδηλωθούν τα φαινόμενα, έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και περαιτέρω κλιμάκωσης, εφόσον απαιτηθεί, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα από έντονα φαινόμενα της εν λόγω κακοκαιρίας.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες: