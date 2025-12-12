Οι αγρότες ετοιμάζουν απόβαση με τρακτέρ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης

Ανυποχώρητοι παρουσιάζονται από τα μπλόκα οι αγρότες, οι οποίοι, όμως, για πρώτη φορά εμφανίζονται διατεθειμένοι να προσέλθουν σε διάλογο, κι αυτό θα συζητήσουν το Σάββατο στην πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια.

Την ίδια ώρα, χωρίς αποτέλεσμα ολοκληρώθηκε η συνάντηση των αγροτοκτηνοτρόφων της Κρήτης με τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κώστα Χατζηδάκη και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα. Η συνάντηση θα συνεχιστεί αύριο στις 10:00 το πρωί, αφού και από τις δύο πλευρές επιχειρείται να υπάρξει μια συμφωνία, που ωστόσο προαπαιτεί την επίλυση τεχνικών θεμάτων.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, οι περαιτέρω κινήσεις των αγροτοκτηνοτρόφων των Χανίων θα αποφασιστούν μετά το πέρας της αυριανής συνάντησης.

Παράλληλα, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι της Θεσπρωτίας και της Καβάλας προχώρησαν σε νέες κινητοποιήσεις.

Χθες, αγροτοκτηνοτρόφοι της Καβάλας πέταξαν γάλα, άχυρα, σταφύλια και τομάτες στην είσοδο του κτηρίου της Περιφερειακής Ενότητας, ενώ αγροτοκτηνοτρόφοι της Θεσπρωτίας επιχείρησαν να αποκλείσουν συμβολικά το διεθνές λιμάνι της Ηγουμενίτσας.

Οι αστυνομικές δυνάμεις έστησαν δύο φραγμούς στο διεθνές λιμάνι της Ηγουμενίτσας, όπου περιπολικό κάθετα στον δρόμο απέκοψε τον δρόμο των αγροτών και των κτηνοτρόφων.

Τελικά, οι αγροτοκτηνοτρόφοι απέκλεισαν συμβολικά το ένα από τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Εγνατίας οδού.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Μαυροδένδρι Κοζάνης προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό των γραφείων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παραμένουμε αμετακίνητοι στις θέσεις μας δηλώνουν οι αγρότες της κεντρικής Εύβοιας, που για τον σκοπό αυτό προχώρησαν σε αποκλεισμό της νέας γέφυρας της Χαλκίδας, για περίπου μία ώρα το πρωί και μία ώρα το απόγευμα.

Προγραμματίζουν αποκλεισμό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης

Στην τελική ευθεία είναι ο σχεδιασμός των αγροτών για την απόβασή τους στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, με τρακτέρ και γεωργικά μηχανήματα το πρωί της Παρασκευής.

Πολλά από τα αιτήματα των αγροτών έχουν ήδη καλυφθεί, ανέφερε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, αφήνοντας παράλληλα την πόρτα του διαλόγου ανοιχτή και για άλλα.

«Ο πρωθυπουργός μας ζήτησε να βρούμε τον τρόπο να παρατείνουμε την εθνική κλειδωμένη τιμή ηλεκτρικού αγροτικού ρεύματος στα 9,2 λεπτά ανά κιλοβατώρα, προκειμένου να μην υπάρχει ανησυχία στον αγροτικό κόσμο», σημείωσε ο Χρήστος Τσιάρας.

Αποζημιώσεις για τις καταστροφές στο φυτικό κεφάλαιο πριν κλείσει το έτος, προανήγγειλε από την πλευρά του, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

«Εμείς την άλλη εβδομάδα θα δώσουμε 120 εκατομμύρια από τον ΕΛΓΑ, αποζημιώσεις για ζημιές στο φυτικό κεφάλαιο από τις παγωνιές του ’25» ανέφερε ο Χρήστος Κέλλας.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι που βρίσκονται στα μπλόκα θα πραγματοποιήσουν διάσκεψη το Σάββατο στη Νίκαια.

Σκοπός να αποτιμήσουν τις κινητοποιήσεις τους και να αποφασίσουν τον τρόπο κλιμάκωσης. Άγνωστο αν θα συμμετάσχουν στην διάσκεψη αυτή οι αγρότες της Κρήτης, αντιπροσωπία των οποίων συναντάται αυτή την ώρα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ειδική σύσκεψη προγραμματίζεται αύριο στο Πνευματικό Κέντρο της Νίκαιας

Σημειώνεται ότι, ειδική σύσκεψη προγραμματίζεται, αύριο στις 12 το μεσημέρι στο Πνευματικό Κέντρο της Νίκαιας, Λάρισας, για τη συμμετοχή στην οποία έχει απευθυνθεί κάλεσμα προς όλα τα μπλόκα σε όλη τη χώρα. Στη σύσκεψη αναμένεται να είναι εκπρόσωποι από τουλάχιστον από 35 – 40 μπλόκα.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν και τις κινητοποιήσεις τους και μετά την πανελλαδική σύσκεψη αυτή, εφόσον η κυβέρνηση δεν τοποθετηθεί και δεν δεσμευτεί ότι θα λύσει τα προβλήματα που όπως λένε απειλούν την επιβίωσή τους.

Στα Πράσινα Φανάρια παραγωγοί και πωλητές λαϊκών αγορών μοίρασαν ένα τόνο τρόφιμα

Στα Πράσινα Φανάρια το απόγευμα της Πέμπτης παραγωγοί και πωλητές λαϊκών αγορών μοίρασαν ένα τόνο τρόφιμα σε διερχόμενα αυτοκίνητα και λεωφορεία.

Ταυτόχρονα, οι αγρότες στα πράσινα Φανάρια ζεσταίνουν τις μηχανές τους για το αυριανό συλλαλητήριο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όπου θα επιχειρήσουν να μπουν με τρακτέρ στην πόλη, ενώ έχουν στολίσει χριστουγεννιάτικο δέντρο, ενδεικτικό ότι έχουν έρθει για να μείνουν.

Ανοικτή η πόρτα του διαλόγου, διαμηνύει η κυβέρνηση

«Είμαστε εδώ και αναμένουμε τους εκπροσώπους που θα ορίσουν οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα για να γίνει η συνάντηση …. Θέλουμε να ακούσουμε τα αιτήματα των αγροτών είμαστε η κυβέρνηση που προχωράει σε πράξεις και δε μένει στα λόγια χωρίς να δημιουργεί συνθήκες μαξιμαλισμού …. αλλά διάλογος δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ασυδοσία ταλαιπωρία της κοινωνίας», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση του διαλόγου θεωρείται η συνάντηση που είχαν οι κύριοι Χατζηδάκης και Τσιάρας, με αγρότες της Κρήτης, παρουσία του περιφερειάρχη, Σταύρου Αρναουτάκη.

«Η κυβέρνηση αναζητεί συνομιλητές και λέει γινόταν λάθος τόσα χρόνια μπορεί να υπάρχουν αβλεψίες εδώ είμαστε. Τα λεφτά που τους αναλογούν οι άνθρωποι θα τα πάρουν», ανέφερε ο Κωστής Χατζηδάκης στο ΣΚΑΙ 100,3.