Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ στην Κρήτη - Συλλήψεις αστυνομικών, στρατιωτικών και επιχειρηματιών για εγκληματική οργάνωση

Σε πλήρη εξέλιξη μια μεγάλη επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας στην Κρήτη, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που, σύμφωνα με τις αρχές, είχε αναπτύξει πολυδιάστατη δράση τα τελευταία χρόνια.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, το κύκλωμα είχε αναπτύξει πολυδιάστατη δράση τα τελευταία χρόνια, σε υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών, οπλισμού, εκβιασμών, καθώς και σε «ξέπλυμα μαύρου» χρήματος.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ μέχρι στιγμής έχουν γίνει 48 συλλήψεις ενώ έχουν κατασχεθεί ποσότητες κοκαΐνης, κάνναβης, πιστόλια, πολεμικά τυφέκια και οχήματα.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται από την υποδιεύθυνση Δίωξης και Εγκλημάτων Χανιών με τη συνδρομή αστυνομικών των ΟΠΚΕ Χανίων, Ηρακλείου, Ρεθύμνου, των ΤΑΕ Χανίων και Ηρακλείου και της ΕΚΑΜ Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ένας αστυνομικός καθώς και δύο στρατιωτικοί.

Αναμένεται να ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωση από την ΕΛΑΣ μετά το τέλος της επιχείρησης.