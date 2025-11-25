LSE και ΕΚΠΑ ενώνουν τις δυνάμεις τους με σειρά διαλέξεων

Στην επαναφορά της σειράς διαλέξεων LSE Athens Lectures -ενός κορυφαίου θεσμού δημόσιου διαλόγου που συνδέει τη διεθνή ακαδημαϊκή αριστεία με την ελληνική κοινωνία - προχωρά το London School of Economics (LSE), μέσω του Ελληνικού Παρατηρητηρίου (Hellenic Observatory - Κέντρο Ερευνών για τη Σύγχρονη Ελλάδα και την Κύπρο του LSE), σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Η πρώτη διάλεξη θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025, με θέμα «Η ψυχολογία της πόλωσης: πώς οι πεποιθήσεις μπορεί να διχάζουν» και με ομιλητή τον καθηγητή Συμπεριφορικής επιστήμης στο LSE, Πωλ Ντόλαν. Το θέμα της εκδήλωσης εξετάζει την άνοδο του δογματισμού ως πολιτισμικού και ψυχολογικού φαινομένου («Beliefism») και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζει τις σχέσεις μεταξύ ατόμων και ομάδων - ένα ζήτημα που αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε μια εποχή βαθιών κοινωνικών διαιρέσεων, όπου η πόλωση και η ρητορική κατά των μεταναστών και άλλων μειονοτήτων εντείνονται, η κατανόηση του δογματισμού και της ιδεολογικής πόλωσης είναι πιο κρίσιμη από ποτέ.

Ο Πωλ Ντόλαν είναι διεθνώς αναγνωρισμένος για την έρευνά του στην οικονομία της υγείας και τις συμπεριφορικές επιστήμες, με σημαντική συνεισφορά στην κατανόηση της ευημερίας και της αλλαγής συμπεριφοράς. Της διάλεξης θα ακολουθήσει συζήτηση με τη Δρ. Λαμπρινή Ρόρη, επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ, ειδική σε θέματα πολιτικής συμπεριφοράς και ριζοσπαστικοποίησης.

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Τελετών, Προπύλαια ΕΚΠΑ, στις 18:00, στην αγγλική γλώσσα. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, αλλά απαιτείται εγγραφή μέσω της επίσημης ιστοσελίδας: www.lse.ac.uk/Hellenic-Observatory/Athens-Lectures

Λίγα λόγια για τη σειρά διαλέξεων LSE Athens Lectures

Από την έναρξή της το 2014, η σειρά έχει καθιερωθεί ως πλατφόρμα ανοιχτής δημόσιας συζήτησης, προσελκύοντας χιλιάδες συμμετέχοντες και φιλοξενώντας 24 κορυφαίους ακαδημαϊκούς του LSE από τους τομείς της Οικονομίας, Πολιτικής, Γεωγραφίας, Κοινωνιολογίας, Διεθνών Σχέσεων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οι προηγούμενες διαλέξεις έχουν εξετάσει κρίσιμα ζητήματα όπως η κρίση της Ευρωζώνης, η Δημοκρατία, οι γεωπολιτικές αλλαγές και η κοινωνική μεταβολή, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση τεκμηριωμένου δημόσιου διαλόγου.