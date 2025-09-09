Κρήτη: Προσωρινή κράτηση και των δύο κατηγορουμένων για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης

Προσωρινή κράτηση και των δύο κατηγορουμένων για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης, διατάχθηκε με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, πριν από λίγη ώρα στα Χανιά.

Όπως δήλωσε ο Απόστολος Λύτρας, δικηγόρος των κατηγορουμένων, «αυτό που περιμένουμε, είναι, την Παρασκευή που θα απολογηθεί ο άλλος κατηγορούμενος, ο Επίσκοπος Δορυλαίου, για να δούμε αν υπάρχει εκβίαση ή όχι. Αυτό που εγώ θέλω να δηλώσω κατηγορηματικά, είναι ότι η συγκεκριμένη υπόθεση, το είπα από την πρώτη στιγμή και θα το ξαναπώ, μιλάμε για ένα φιάσκο - και θα σας πω γιατί. Αυτό που έκαιγε και ενδιέφερε τον κόσμο, ήταν για τη δήθεν μαφία της Κρήτης, των Χανίων, για τους δύο αδερφούς που εμπλέκονται με όπλα και ναρκωτικά, οι οποίοι από ό,τι ξέρετε αφέθησαν ελεύθεροι, μόνο με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα.

Προφανώς για να μην πάει όλο αυτό το έργο της αστυνομίας στράφι, εφευρέθηκε η άμεση άσκηση ποινικής δίωξης για νέο αδίκημα, αυτή τη φορά της δήθεν εκβίασης κάποιου κληρικού, για ένα έγγραφο, για μία αστική υπόθεση, για ένα αγροτεμάχιο στην ουσία, και εφευρέθηκε αυτή η άσκηση ποινικής δίωξης ώστε να καλυφθεί όλος αυτός ο ντόρος που είχε γίνει με τους δύο κατηγορούμενος. Εν τέλει, αυτοί που θέλανε να παραπλανήσουν - αν θέλετε τη γνώμη μου - και να μην ασχολούμαστε όλοι μας με τά σοβαρά προβλήματα, τα κατάφεραν, και αυτή τη στιγμή όλοι θα ασχολούμαστε με την υποτιθέμενη μαφία της Κρήτης και θα σταματήσουμε λοιπόν να ασχολούμαστε με τα σοβαρά θέματα που καίνε».

Όπως εξήγησε ο κ. Λύτρας, σε ελάχιστες μέρες «μετά την κατάθεση του ιερέα, όπου ήδη έχει αναφέρει σε μία συνέντευξή του ότι δεν δέχτηκε κανέναν εκβιασμό - αλλά όταν το δούμε και εγγράφως στην κατάθεσή του - θα υποβάλουμε στον ανακριτή αίτημα για την αποφυλάκηση των δύο κατηγορούμενων». Ξεκαθάρισε δε, ότι η κατηγορία περί εκβιασμού κατ εξακολουθηση, αφορά μόνο στο πρόσωπο του συγκεκριμένου κληρικού.

Σχετικά με το έγγραφο που έδωσε στον κατηγορούμενο για την επίμαχη έκταση, ο υψηλόβαθμος κληρικός, ο κύριος Λύτρας τόνισε ότι δεν υπάρχει εκβίαση: «εκεί υπάρχει το αδίκημα της απόπειρας απάτης, όπου και εκεί δεν προκύπτει, διότι όταν πουλήθηκε το ακίνητο, το έγγραφο ούτως ή άλλως ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος το είχε. Άρα δεν υπήρχε κανένας λόγος, η πώληση έγινε κανονικά και οι δικηγόροι του αλλοδαπού που το αγόρασε, το βρήκαν μετά από ελέγχους καθόλα νόμιμο». Επίσης, ο Απόστολος Λύτρας δήλωσε ότι η θέση του πελάτη του σχετικά με το πώς απέκτησε τη συγκεκριμένη έκταση των 175 στρεμμάτων, είναι ότι ένα μέρος της, το κληρονόμησε από τον παππού του που το είχε αποκτήσει με χρησικτησία («για το οποίο υπάρχουν πολλές υπεύθυνες δηλώσεις από κατοίκους της περιοχής, ότι ανήκε στον παππού του και έτσι του έχει μεταβιβαστεί») και ένα άλλο μέρος το έχει αγοράσει κανονικά με συμβόλαια.

Η επίσης συνήγορος των κατηγορουμένων, Μαρία Παπαδάκη, δήλωσε πως πρέπει να εξηγηθεί στην κοινωνία, ότι για τα δύο αδέρφια που φέρονται ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, που κάνουν εμπόριο όπλων και ναρκωτικών, «αυτό το θέμα έχει κριθεί στην προηγούμενη δικογραφία (σ.σ. στην πρώτη). Εδώ (σ.σ. στη δεύτερη, σημερινή δικογραφία) δεν υπήρχανε, ούτε όπλα ούτε ναρκωτικά, ούτε καν η κατηγορία για εγκληματική οργάνωση. Στη δεύτερη δικογραφία, έχουμε μία σύσταση συμμορίας, που και αυτό εμείς θεωρούμε ότι θα πέσει, αλλά είναι θέμα του δικαστηρίου να το κρίνει. Αυτό που θέλω να ξεκαθαρίσω, είναι ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, σχετικά με το θέμα των όπλων και των ναρκωτικών, φύγαν από ανακριτή και εισαγγελέα με έναν απλό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, τελείως τυπικό.

Ακριβώς γιατί δεν υπήρχανε ενδείξεις για να τους συνδέσουνε με κάτι παραπάνω. Οι συγκεκριμένοι δεν γνώριζαν κανένα από τά άτομα της εγκληματικής οργάνωσης, η μόνη τους επαφή ήτανε με έναν άνθρωπο που είναι και γειτονάς τους. Και τους έχει αποδοθεί όλο αυτό, με αποτέλεσμα να διαμορφώνει από αυτό το πράγμα άποψη και η κοινή γνώμη, και αυτοί να έχουν αυτό το στίγμα - και εδώ να νιώθουμε ότι έρχονται να απολογηθούν οι αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης για τα όπλα και ναρκωτικά. Ήθελα πάρα πολύ να ξεκαθαριστεί, ότι ήταν η προηγούμενη δικογραφία. Να μην το συγχέουμε με αυτήν, γιατί έχουν φύγει και οι δύο δικογραφίες στα ΜΜΕ, και καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια σύγχυση».