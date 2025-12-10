Κρήτη: Κατέλαβαν τα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης οι αγρότες του Ηρακλείου

Τα γραφεία της Αποκεντρωμένης διοίκησης απέκλεισαν σήμερα η αγροτοκτηνοτρόφοι στο Ηράκλειο, ενώ ο αποκλεισμός επεκτάθηκε και στα γραφεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ΕΡΤ, σε νέα σύσκεψη που θα γίνει αύριο θα αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους. Σε κάθε περίπτωση διαμηνύουν ότι δε σκοπεύουν να κλείσουν λιμάνι ή αεροδρόμιο, ούτε να δυσκολέψουν τη ζωή των κατοίκων.

Αξιώνουν όμως συνάντηση με τον ίδιο τον πρωθυπουργό αλλά και άρση των ποινικών διώξεων των συναδέλφων τους σε όλη την Ελλάδα. Οι κτηνοτρόφοι ζητούν τα χρήματα των ενισχύσεων αλλά και την τεχνική λύση που έλυνε νόμιμα το πρόβλημα της έλλειψης γης στην Κρήτη.

Στον χώρο της αποκεντρωμένης διοίκησης Κρήτης έφτασαν νωρίτερα και οι οικοδόμοι οι οποίοι πραγματοποιούν πανελλαδική πανοικοδομική απεργία, οι οποίοι δήλωσαν την υποστήριξή τους στους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα.

Την ίδια ώρα, δεν είναι λίγοι οι οδηγοί που, περνώντας από την παραλιακή λεωφόρο όπου βρίσκεται η αποκεντρωμένη διοίκηση, δηλώνουν τη στήριξή τους στους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα με επευφημίες και κορναρίσματα.

Υπενθυμίζεται ότι συγκέντρωση στα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης πραγματοποιήθηκε και χθες, ενώ αντιπροσωπεία των διαδηλωτών συναντήθηκε με τη Γραμματέα, Μαρία Κοζυράκη, στην οποία μετέφερε τα αιτήματα των παραγωγών.



Όπως και σήμερα, οι παραγωγοί έφτασαν στο σημείο με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, συνοδεία της αστυνομίας και της Τροχαίας.

Νωρίτερα χθες, όπως έχει μετέδωσε η ΕΡΤ οι αγροτοκτηνοτρόφοι έληξαν την κατάληψη του αεροδρομίου «Νίκος Καζαντζάκης» του Ηρακλείου, στο οποίο είχαν εισβάλει τη Δευτέρα το μεσημέρι, με συνέπεια να προβληθούν προβλήματα στις πτήσεις.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι που συμμετέχουν στις δυναμικές κινητοποιήσεις θα αποφασίσουν στη συνέχεια για τα επόμενα βήματά τους, ενώ εμφανίζονται αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τον αγώνα τους.