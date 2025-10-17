Κέρκυρα: Στις φλόγες εταιρεία κατεψυγμένων προϊόντων - Μήνυμα από το 112 (vid)

Μάχη όλη τη νύχτα έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε σε εταιρεία κατεψυγμένων προϊόντων στην περιοχή Αλεπού της Κέρκυρας.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, από το βράδυ της Πέμπτης μέχρι το πρωί της Παρασκευής (17/10), οι φλόγες συνέχισαν να μαίνονται, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στις εγκαταστάσεις.

Λόγω της έντονης καπνοφόρτωσης, στάλθηκε μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους της περιοχής, με το οποίο τους ζητήθηκε να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα για προληπτικούς λόγους.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Smoke in the area of #Alepou, of #Corfu caused by fire at an industrial facillity.



‼️ Stay indoors, close doors & windows



‼️ Follow the instructions of the Authorities@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) October 17, 2025

Αυτή την ώρα, οι πυροσβέστες εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τις φλόγες στη βιομηχανική περιοχή της Κεντρικής Κέρκυρας, με την επιχείρηση κατάσβεσης να συνεχίζεται με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

#Πυρκαγιά σε χώρο επιχείρησης στην περιοχή Αλεπού στην Κέρκυρα. Επιχειρούν 22 #πυροσβέστες με 8 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 16, 2025

Το έργο της Πυροσβεστικής χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς η πυρκαγιά έχει μεγάλη ένταση και επεκτάθηκε γρήγορα μέσα στις εγκαταστάσεις. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για τεράστιες υλικές ζημιές στην επιχείρηση.