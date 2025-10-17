Bloomberg, CNN

Η νέα συνάντηση που ανακοίνωσε πως θα έχει ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογο του, Βλαντίμιρ Πούτιν, μετά από την επικοινωνία τους την Πέμπτη «αδυνατίζει» την πίεση που ασκούσε τις τελευταίες εβδομάδες η Ουάσινγκτον στη Μόσχα για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ανέφερε την Παρασκευή το Bloomberg.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως η επικοινωνία Τραμπ - Πούτιν έγινε λίγες ώρες προτού ο Αμερικανός πρόεδρος συναντηθεί αργότερα μέσα στη μέσα με τον Ουκρανό ηγέτη, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Όπως υποστηρίζει το Bloomberg, το ιδιαίτερα ανησυχητικό για τον Ζελένσκι είναι πως ο Τραμπ φάνηκε αναποφάσιστος για την αποστολή πυραύλων Tomahawk από τις ΗΠΑ προς το Κίεβο καθώς και για το να πιέσει την αμερικανική γερουσία για την επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία.

«Χρειαζόμαστε Tomahawk και για τις ΗΠΑ», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. «Οπότε δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό». Όσον αφορά τις κυρώσεις, είπε ότι η πίεση των Ρεπουμπλικάνων για τη λήψη νέων σκληρών μέτρων «μπορεί να μην είναι η ιδανική στιγμή, αλλά θα μπορούσε να συμβεί σε μια ή δύο εβδομάδες».

Τόσο η Ουκρανία όσο και η Ρωσία προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν τη δυναμική του Τραμπ μετά τη συμφωνία για τη Λωρίδα της Γάζας που έθεσε τέλος στις εχθροπραξίες μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ — αν και με αντίθετους σκοπούς.

«Ο Πούτιν ουσιαστικά κερδίζει χρόνο, καθυστερώντας την παράδοση των τόσο αναγκαίων όπλων των ΗΠΑ στην Ουκρανία και την εφαρμογή των ενεργειακών κυρώσεων που έχει υποσχεθεί ο Τραμπ», σύμφωνα με την αναλύτρια Μαρία Σνεγκόβαγια.

Ο τόπος διεξαγωγής της προγραμματισμένης συνάντησης κορυφής του Τραμπ με τον Πούτιν — η Βουδαπέστη — είναι επίσης πιθανό να αντιμετωπιστεί με σκεπτικισμό από τους Ευρωπαίους συμμάχους ως μια προσπάθεια του Ρώσου ηγέτη να δημιουργήσει ρήξη μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν έχει γίνει στόχος σφοδρής κριτικής από τους συμμάχους του στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ για τη διατήρηση στενών δεσμών με τη Ρωσία, ακόμη και μετά την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία.

Για τον Τραμπ, η διεξαγωγή μιας δεύτερης συνάντησης κορυφής με τον Πούτιν ενέχει σημαντικό κίνδυνο, εάν δεν υπάρχει σχέδιο από τον Λευκό Οίκο να επιβάλει ταυτόχρονα κυρώσεις στη Ρωσία, σύμφωνα με την Σελέστ Γουάλαντερ, αναπληρώτρια ανώτερη ερευνήτρια στο Κέντρο για μια Νέα Αμερικανική Ασφάλεια.

Εάν η σύνοδος κορυφής καταλήξει χωρίς αποδεκτή συμφωνία, θα «επιτρέψει για άλλη μια φορά στον Πούτιν να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία για να στείλει ένα μήνυμα στον κόσμο ότι έχει τον έλεγχο της κατάστασης», είπε.

O «τέλειος συγχρονισμός» για τη Ρωσία;

Από την πλευρά του και σε δική του ανάλυση, το αμερικανικό CNN σημειώνει πως στη διπλωματία ο συγχρονισμός είναι το παν, και το Κρεμλίνο φαίνεται να έχει πετύχει τον τέλειο συγχρονισμός.

Το δημοσίευμα συμπληρώνει πως η νέα συνάντηση Τραμπ - Πούτιν προκαλέσει αναπόφευκτες συγκρίσεις με την αποτυχημένη Σύνοδο Κορυφής της Αλάσκας, όταν ο Τραμπ υποδέχτηκε τον Πούτιν με κόκκινο χαλί, αλλά δεν εξασφάλισε κανένα απτό αποτέλεσμα στην προσπάθειά του για μια ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία.

Μετά τη συμφωνία για τη Λωρίδα της Γάζας, ο Τραμπ έχει «δείξει» στο ότι η επιτυχία του στη Μέση Ανατολή, παρά τις αντιξοότητες, θα συμβάλει στον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Το πώς παραμένει ασαφές. Το Κρεμλίνο δεν έχει δώσει καμία ένδειξη ότι είναι διατεθειμένο να συμβιβαστεί.

Παρά τις αυξανόμενες επιθέσεις με drones της Ουκρανίας στις ενεργειακές υποδομές της, που προκαλούν έλλειψη καυσίμων σε ολόκληρη τη χώρα, η Ρωσία έχει αποκλείσει συστηματικά τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία έως ότου επιτύχει τους μέγιστους στόχους της.

Αυτοί περιλαμβάνουν την απόκτηση ελέγχου επί τεράστιων εκτάσεων του προσαρτημένου ουκρανικού εδάφους που δεν έχουν ακόμη κατακτηθεί και την επιβολή αυστηρών στρατιωτικών και εξωτερικών πολιτικών περιορισμών στην μεταπολεμική Ουκρανία, που ουσιαστικά θα υποτάξουν το Κίεβο στη βούληση της Μόσχας, σημείωσε το CNN.