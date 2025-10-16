Τραμπ και Πούτιν θα συναντηθούν στη Βουδαπέστη - «Θα δούμε αν μπορούμε να θέσουμε τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία»

«Μόλις ολοκλήρωσα την τηλεφωνική μου συνομιλία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, η οποία ήταν πολύ παραγωγική», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, έπειτα από τη δίωρη επικοινωνία που είχε με τον Ρώσο πρόεδρο.

«Ο Πρόεδρος Πούτιν συνεχάρη εμένα και τις Ηνωμένες Πολιτείες για το μεγάλο επίτευγμα της ειρήνης στη Μέση Ανατολή, κάτι που, όπως είπε, ήταν όνειρο για αιώνες. Πιστεύω πραγματικά ότι η επιτυχία στη Μέση Ανατολή θα βοηθήσει στις διαπραγματεύσεις μας για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία - Ουκρανία», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Και πρόσθεσε: «Ο πρόεδρος της Ρωσίας ευχαρίστησε την Πρώτη Κυρία, Μελάνια, για την ενασχόλησή της με τα παιδιά. Ήταν πολύ ευγνώμων και είπε ότι αυτό θα συνεχιστεί. Αφιερώσαμε επίσης πολύ χρόνο συζητώντας για το εμπόριο μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών όταν τελειώσει ο πόλεμος με την Ουκρανία.»

Συνάντηση Τραμπ - Πούτιν στη Βουδαπέστη

Στη Βουδαπέστη συμφώνησαν να συναντηθούν το προσεχές διάστημα ο Τραμπ με τον Πούτιν, χωρίς ωστόσο να έχει καθοριστεί ακόμα η ημερομηνία και ο ακριβής τόπος συνάντησης.

«Ο Πρόεδρος Πούτιν και εγώ θα συναντηθούμε στη συνέχεια σε μια συμφωνημένη τοποθεσία, τη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, για να δούμε αν μπορούμε να τερματίσουμε αυτόν τον «άδοξο» πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

«Στο τέλος της τηλεφωνικής συνομιλίας, συμφωνήσαμε ότι θα πραγματοποιηθεί συνάντηση των συμβούλων υψηλού επιπέδου την επόμενη εβδομάδα. Οι αρχικές συναντήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών θα διευθύνονται από τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μαζί με διάφορα άλλα άτομα που θα οριστούν. Ο τόπος της συνάντησης δεν έχει ακόμη καθοριστεί. Ο Πρόεδρος Πούτιν και εγώ θα συναντηθούμε στη συνέχεια σε έναν συμφωνημένο τόπο, στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, για να δούμε αν μπορούμε να θέσουμε τέλος σε αυτόν τον ''άδοξο'' πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας», πρόσθεσε.

Την Παρασκευή στον Λευκό Οίκο ο Ζελένσκι

«Ο Πρόεδρος Ζελένσκι και εγώ θα συναντηθούμε αύριο, στο Οβάλ Γραφείο, όπου θα συζητήσουμε τη συνομιλία μου με τον Πρόεδρο Πούτιν και πολλά άλλα. Πιστεύω ότι σημειώθηκε μεγάλη πρόοδος με τη σημερινή τηλεφωνική συνομιλία», τόνισε.

Σημειώνεται ότι οι δύο ηγέτες μίλησαν μία ημέρα πριν ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο.

«Μιλάω τώρα με τον Πρόεδρο Πούτιν. Η συνομιλία είναι σε εξέλιξη, είναι μακρά και θα αναφέρω το περιεχόμενό της, όπως και ο Πρόεδρος Πούτιν, μετά την ολοκλήρωσή της. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!», έγραψε νωρίτερα ο Τραμπ στο Τruth Social.

"I am speaking to President Putin now. The conversation is ongoing, a lengthy one, and I will report the contents, as will President Putin, at its conclusion." - President Donald J. Trump pic.twitter.com/Q7rNjfkqiS — The White House (@WhiteHouse) October 16, 2025

Ο Ζελένσκι θα συναντηθεί με τον Τραμπ για να ζητήσει αυξημένη στρατιωτική υποστήριξη, καθώς Κίεβο και Μόσχα εντείνουν τις επιθέσεις τους σε ενεργειακά συστήματα και το ΝΑΤΟ δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις ρωσικές αεροπορικές επιδρομές.

Η Ουκρανία επιδιώκει την προμήθεια αμερικανικών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς Tomahawk, που θα έθεταν τη Μόσχα και άλλες ρωσικές πόλεις εντός εμβέλειας από ουκρανικό έδαφος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει ότι θα μπορούσε να προμηθεύσει την Ουκρανία με όπλα, εάν ο Πούτιν δεν προσέλθει σε διαπραγματεύσεις.

Συγκεκριμένα, ο Τραμπ είχε πει την περασμένη Κυριακή ότι κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Ζελένσκι το Σαββατοκύριακο τέθηκε το ενδεχόμενο να παραδώσουν οι ΗΠΑ στην Ουκρανία πυραύλους Tomahawk και επιπλέον συστήματα Patriot.

Ο Ζελένσκι υποστηρίζει ότι η ενίσχυση της ουκρανικής δύναμης πυρός θα αναγκάσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Παράλληλα, ο Τραμπ είπε ότι ίσως χρειαστεί να «μιλήσει στη Ρωσία» για το ζήτημα των Tomahawk, προσθέτοντας πως δεν πιστεύει ότι η Μόσχα θα ήθελε να βλέπει τέτοιους πυραύλους εναντίον της και ότι ενδέχεται να θέσει το ενδεχόμενο αποστολής τους ως μέσο πίεσης: «Αν αυτός ο πόλεμος δεν λυθεί, ίσως τους στείλω Tomahawk», είχε σημειώσει.