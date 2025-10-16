Κρεμλίνο: Συνομιλίες Ρούμπιο - Λαφρόφ για την προετοιμασία της συνόδου κορυφής Πούτιν - Τραμπ

Ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, και ο Ρώσος ομόλογός του, Σεργκέι Λαβρόφ, θα συνομιλήσουν τις επόμενες ημέρες στο πλαίσιο της προετοιμασίας μιας νέας συνόδου κορυφής μεταξύ των προέδρων Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν, δήλωσε την Πέμπτη αξιωματούχος του Κρεμλίνου.

Ο βοηθός του Ρώσου προέδρου, Γιούρι Ουσακόφ, ανέφερε ότι ο χρόνος διεξαγωγής της συνόδου θα εξαρτηθεί από την πρόοδο των προπαρασκευαστικών εργασιών.

Ο Ουσακόφ έκανε τις δηλώσεις αυτές κατά τη διάρκεια ενημέρωσης προς τους δημοσιογράφους, σχετικά με την πρόσφατη τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν με Τραμπ - την όγδοη για φέτος-, η οποία, όπως είπε, πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Μόσχας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Τραμπ πρότεινε τη Βουδαπέστη ως τόπο διεξαγωγής της συνόδου κορυφής, πρόταση στην οποία ο Πούτιν συμφώνησε αμέσως.

Ο Ουσακόφ διευκρίνισε ότι ο Ρώσος πρόεδρος επανέλαβε στον Τραμπ την πάγια θέση της Μόσχας σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, υπογραμμίζοντας ότι οι ρωσικές δυνάμεις «διατηρούν τη στρατηγική πρωτοβουλία σε ολόκληρη τη γραμμή του μετώπου».

Πρόσθεσε ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν, μεταξύ άλλων, την πιθανή αποστολή αμερικανικών πυραύλων κρουζ Tomahawk στην Ουκρανία, αίτημα που έχει διατυπώσει ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Ο Βλαντιμίρ Πούτιν επανέλαβε τη θέση του ότι οι πύραυλοι Tomahawk δεν θα αλλάξουν την κατάσταση στο πεδίο της μάχης, αλλά θα προκαλέσουν σοβαρή ζημιά στις σχέσεις μεταξύ των χωρών μας, καθώς και στις προοπτικές μιας ειρηνικής επίλυσης», δήλωσε ο Ουσακόφ στους δημοσιογράφους.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο Τραμπ διαβεβαίωσε τον Πούτιν πως θα λάβει υπόψη του τις ρωσικές θέσεις στη συνάντησή του με τον Ζελένσκι, που είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή στην Ουάσινγκτον.

Τέλος, ο Ουσακόφ ανέφερε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για «τεράστιες δυνατότητες οικονομικής συνεργασίας» μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας, μόλις τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.