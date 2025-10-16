Πούτιν σε Τραμπ: Η αποστολή Tomahawk στην Ουκρανία θα πλήξει την ειρηνευτική διαδικασία

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν προειδοποίησε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι η προμήθεια πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία θα υπονομεύσει την ειρηνευτική διαδικασία και θα επιδεινώσει τις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών-Ρωσίας, όπως δήλωσε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ.

Ο Ουσάκοφ ανέφερε επίσης ότι πριν από τη νέα συνάντηση κορυφής των δύο προέδρων θα πραγματοποιηθεί τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ μέσα στις επόμενες ημέρες.

Η πρωτοβουλία για το τηλεφώνημα Τραμπ – Πούτιν, σύμφωνα με τον Ουσάκοφ, ανήκε στη ρωσική πλευρά.

Ειδικότερα, ο Ουσάκοφ ανέφερε ότι στη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας των δύο ηγετών, ο Πούτιν είπε στον Τραμπ ότι η αποστολή πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία δεν θα άλλαζε τη στρατιωτική κατάσταση στο πεδίο, αλλά θα ζημίωνε τις σχέσεις ΗΠΑ - Ρωσίας και θα έπληττε την ειρηνευτική διαδικασία ειρήνευσης.

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, επίσης, δήλωσε ότι οι δύο χώρες θα προετοιμάσουν γρήγορα μια σύνοδο κορυφής, που ενδέχεται να πραγματοποιηθεί στη Βουδαπέστη, ύστερα από πρόταση του Τραμπ, την οποία ο Πούτιν αποδέχθηκε αμέσως.

Η συνομιλία διήρκεσε σχεδόν δυόμισι ώρες και, σύμφωνα με τον Ουσάκοφ, ήταν «ουσιαστική και ανοιχτή». Ο Πούτιν παρουσίασε τη ρωσική θέση για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, τόνισε ότι ο ρωσικός στρατός έχει την πλήρη στρατηγική πρωτοβουλία σε όλη τη γραμμή του μετώπου στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ φέρεται να είπε στον Πούτιν ότι η λήξη της σύγκρουσης θα άνοιγε «τεράστιες ευκαιρίες για οικονομική συνεργασία» μεταξύ των δύο χωρών, ενώ χαρακτήρισε τον πόλεμο στην Ουκρανία ως “τον πιο δύσκολο όλων να επιλυθεί”.