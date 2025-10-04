Η μέθη πρώτη αιτία των τροχαίων τον Σεπτέμβριο στην Αν. Μακεδονία - Θράκη

Είκοσι έξι τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα σημειώθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2025 σε όλη την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, εκ των οποίων, τρία θανατηφόρα, ένα σοβαρό και είκοσι δύο ελαφρά, στα οποία τρεις συνάνθρωποί μας έχασαν τη ζωή τους, άλλοι τρεις τραυματίστηκαν σοβαρά, ενώ τριάντα οκτώ τραυματίστηκαν ελαφρά.

Οι κυριότερες αιτίες πρόκλησης των τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων, όπως προέκυψε από την αστυνομική τροχονομική έρευνα, ήταν:

Οδήγηση σε κατάσταση μέθης

Υπερβολική ταχύτητα

Παραβίαση σημάνσεων

Παραβίαση προτεραιότητας

Απόσπαση προσοχής του οδηγού

Κίνηση στο αντίθετο ρεύμα

Αντικανονικό προσπέρασμα

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, και στο πλαίσιο των τροχονομικών δράσεων των υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης ΑΜ-Θ, βεβαιώθηκαν συνολικά 10.499 παραβάσεις, και συγκεκριμένα:

1.471 για υπερβολική ταχύτητα

247 για μη χρήση προστατευτικού κράνους

195 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα

145για μη χρήση ζώνης ασφαλείας

109 για οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος (μέθη)

99 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη

35για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση

26για αντικανονικούς ελιγμούς.

24 για φθαρμένα ελαστικά

21 για αντικανονικό προσπέρασμα

4 παραβίαση προτεραιότητας.

Η Ελληνική Αστυνομία επαβαλαμβάνει οτι οι οδηγοί οφείλουν να τηρούν τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, να οδηγούν με σύνεση και προσοχή, και να ακολουθούν τις υποδείξεις και τις συμβουλές του προσωπικού της Τροχαίας, και υπενθυμίζει οτιοδηγώ με ασφάλεια σημαίνει: