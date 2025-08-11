Φωτιά στην Οινόη Μάνδρας- Ειδυλλίας: Σε ύφεση το μέτωπο - Ήχησε και το 112

Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στην περιοχή Άγιος Δημήτριος στην κοινότητα Οινόης του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας.

Η φωτιά καίει ξερά χόρτα σε οικοπεδικούς χώρους, στους πρόποδες του όρους Πάστρα, ενώ την περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες.

Με μήνυμα από το 112 καλούνται οι κάτοικοι της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Οινόη της Περιφερειακής Ενότητας #Δυτικής_Αττικής



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 11, 2025

Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο. Συγκεκριμένα, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 116 πυροσβέστες με πέντε ομάδες πεζοπόρων της 1ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ) και 38 οχήματα. Επίσης συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες του ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Άγιος Δημήτριος, στην Οινόη Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 116 #πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και 38 οχήματα. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2025

Από την αστυνομία ανακοινώθηκε ότι λόγω της πυρκαγιάς σημειώθηκε διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Αγίου Δημητρίου από το ύψος της περιφερειακής Οινόης. Επίσης διακοπή της κυκλοφορίας υπάρχει στην E.O. Eλευσίνας- Θηβών από το ύψος του οικισμού Πανοράματος (TITAN) έως την επαρχιακή οδό Οινόης – Πόρτο Γερμενού.