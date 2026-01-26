Τέσσερις νεκρές εργαζόμενες είναι ο τραγικός απολογισμός της φονικής πυρκαγιάς στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για ακόμη μία γυναίκα που αγνοείται από τη στιγμή που έγινε η ισχυρή έκρηξη.

Συνολικά επτά άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, εκ των οποίων ο ένας είναι πυροσβέστης. Όλοι οι τραυματίες είναι καλά στην υγεία τους.

Οι νεκροί έχουν μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας για διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής και ταυτοποίηση, ενώ 60 συνολικά άνδρες της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ, με 13 οχήματα, επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και τον εντοπισμό της αγνοούμενης.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, οι σοροί των γυναικών βρέθηκαν όλες στο υπόγειο, πολύ κοντά η μία με την άλλη.

Παράλληλα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Open, τη νυχτερινή βάρδια προτιμούσαν συνήθως νεαρές γυναίκες με παιδιά, ώστε να μπορούν την ημέρα να φροντίζουν τα παιδιά τους.

Ένα ακόμη στοιχείο που αποκαλύπτεται σχετικά με τους εργαζομένους που γλίτωσαν με ελαφρά τραύματα είναι ότι οι συγκεκριμένοι, τη στιγμή της έκρηξης έκαναν διάλειμμα και βρίσκονταν στην έξοδο ή κοντά σε αυτή και έτσι μπόρεσαν να βγουν έξω.

Ποια είναι τα αίτια της έκρηξης

Την ίδια στιγμή, οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για έκρηξη που προηγήθηκε της φωτιάς στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα και κλιμάκια των Αρχών αναζητούν τα αίτια της έκρηξης που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο των τεσσάρων εργαζομένων.

Σημειώνεται ότι, η μονάδα της γνωστής μπισκοτοβιομηχανίας σύμφωνα με πληροφορίες, έκανε χρήση υγραερίου, αλλά κατά τον πρώτο έλεγχο οι δεξαμενές που είναι στον εξωτερικό χώρο φαίνεται μέχρι στιγμής πως δεν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα.

Συνεπώς, οι έρευνες τώρα θα στραφούν εσωτερικά στους χώρους του εργοστασίου που επίσης χρησιμοποιούνταν υγραέριο.

Ταυτόχρονα, ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου Τρικάλων, Δημήτρης Αρμαγός μίλησε στο protothema.gr λέγοντας πως το περασμένο καλοκαίρι είχαν γίνει έλεγχοι στη βιομηχανία και από τη μεριά τους έκαναν συγκεκριμένες παρατηρήσεις κυρίως σε ό,τι αφορά τις εξόδους διαφυγής και το σύστημα ανίχνευσης πιθανόν διαρροών υγραερίου που χρησιμοποιείται στους φούρνους.

Αναλυτικά όσα είπε ο κ. Αργμαγός: «Είχαμε επισκεφθεί το συγκεκριμένο εργοστάσιο το καλοκαίρι του 2025 έπειτα από δικό μας αίτημα, προκειμένου να διαπιστώσουμε αν τηρούνται τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, σε έναν γενικότερο έλεγχο που θέλαμε να κάνουμε».

Πρόσθεσε ότι: «Κατά την επίσκεψη μας εντοπίσαμε ζητήματα και κάναμε συγκεκριμένες παρατηρήσεις κυρίως σε ό,τι αφορά τις εξόδους διαφυγής και το σύστημα ανίχνευσης πιθανόν διαρροών υγραερίου που χρησιμοποιείται στους φούρνους. Εμείς καταγράψαμε και επισημάναμε τα προβλήματα που διαπιστώσαμε εκείνη τη στιγμή».

«Από κει και πέρα δεν ξέρω τι ακολούθησε. Γενικότερα ως εργατικό κέντρο επιδιώκουμε τη διενέργεια τακτικών ελέγχων, ωστόσο τις περισσότερες φορές, μας επιτρέπεται να φτάνουμε μέχρι την είσοδο των εγκαταστάσεων», κατέληξε.

Το χρονικό της έκρηξης

Η φωτιά εκδηλώθηκε (λίγο πριν τις 4:00 π.μ.), μετά από μεγάλη εκκωφαντική έκρηξη στις κτηριακές εγκαταστάσεις. Το ωστικό κύμα της έκρηξης αφαίρεσε τοίχους και η οροφή κατέρρευσε, κόβοντας στα δύο το τεράστιο εργοστάσιο.

Εκεί όπου υπάρχει κενό, εργάζονταν οι πέντε γυναίκες που δούλευαν στην παραγωγή κοντά στους φούρνους, ενώ οι υπόλοιποι της νυχτερινής βάρδιας βγήκαν από την ίδια έξοδο που χρησιμοποιούσαν καθημερινά.

Περίπου πέντε ώρες από την «πολύ δυνατή έκρηξη» και την πυρκαγιά, ανασύρθηκαν τρεις εργαζόμενες απανθρακωμένες και λίγο αργότερα η σορός ακόμη μίας εργαζόμενης.

Η έκρηξη ακούστηκε στα Τρίκαλα και σε πολύ μεγάλη απόσταση στα χωριά όπου έτριζαν τα τζάμια. Με την έκρηξη άνοιξαν τα διπλανά πάνελ και έπεσε μέρος της σκεπής, ενώ έπιασε αμέσως φωτιά το κτήριο.

Ένα βίντεο που δημοσίευσε το trikalazoom, φέρεται να αποτυπώνει τη στιγμή της έκρηξης πριν τη φωτιά στη μπισκοτοβιομηχανία.

Το βίντεο από την κάμερα ασφαλείας στα Τρίκαλα, αναφέρεται πως καταγράφει τον εκκωφαντικό κρότο της έκρηξης στη «Βιολάντα». Το ίδιο μέσο αναφέρει ότι η κάμερα βρίσκεται σε σημείο που απέχει περισσότερα από 8 χιλιόμετρα από τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου, ο ήχος ακούγεται τρομακτικός.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 53 πυροσβέστες με 16 οχήματα, ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, μια ομάδα της 8ης ΕΜΑΚ, μια ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ, μια ομάδα ΣμηΕΑ (Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών) και 9 βοηθητικά οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν δύο υδροφόρες της Π/Ε Τρικάλων.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα και επιχειρούν συνολικά 40 #πυροσβέστες με 13 #οχήματα. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 26, 2026

Επιπλέον, μετέβη και η ΕΜΑΚ από την Λαμία, ενώ έχει δοθεί εντολή να μεταβεί και η ΔΑΕΕ. Ακόμη, κατά τις ίδιες πληροφορίες, τμήμα της επιχείρησης έχει καταρρεύσει.

Στις εικόνες φαίνεται ότι το πρώτο κτήριο στα αριστερά λειτουργούσε ως αποθήκη, ενώ πίσω του ξεκινούσε η παραγωγική διαδικασία. Η έκρηξη σημειώθηκε πιθανότατα στο τμήμα όπου βρίσκονταν οι φούρνοι, οι οποίοι λειτουργούσαν συνεχώς, επί 24 ώρες. Ως πιθανή αιτία αναφέρονται η αμμωνία και το προπάνιο.

Οι ανακοινώσεις της ΒΙΟΛΑΝΤΑ

Τη βαθιά οδύνη για την τραγωδία στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα, εξέφρασε σε ανακοίνωσή της η εταιρεία «Βιολάντα». Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Σε αυτή τη στιγμή βαθιάς ψυχικής συντριβής, δεν υπάρχουν λόγια ικανά να περιγράψουν τον ανθρώπινο πόνο που προκαλεί μια τέτοια τραγωδία.

Εκφράζουμε τη βαθιά μας οδύνη και τον συγκλονισμό μας για το τραγικό συμβάν που σημειώθηκε στο εργοστάσιο μας στα Τρίκαλα.

Μοναδικό μας μέλημα είναι να σταθούμε με σεβασμό και στήριξη δίπλα στις οικογένειες των ανθρώπων που χάσαμε».

Σε πρωτύτερη ανακοίνωση η εταιρεία «Βιολάντα» σημείωνε: «Σήμερα σημειώθηκε σοβαρό περιστατικό στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου μας, κατά τη διάρκεια της νυχτερινής βάρδιας, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία και οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται στο σημείο και επιχειρούν.

Υπάρχουν 5 αγνοούμενοι εργαζόμενοι και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τις αρμόδιες αρχές για τον εντοπισμό τους.

Αυτή τη στιγμή, το μόνο που μας απασχολεί είναι οι άνθρωποί μας. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτούς και στις οικογένειές τους και κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να τους στηρίξουμε. Παράλληλα, συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και παρέχουμε κάθε διαθέσιμη βοήθεια».