Φονική πυρκαγιά στη Βιολάντα: Ποια είναι η εταιρεία και η κυρίαρχη θέση στην αγορά των Τρικάλων

Η μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα δεν είναι απλώς μία ακόμη βιομηχανική μονάδα στη Θεσσαλία. Για τα Τρίκαλα είναι επί δύο δεκαετίες σημείο αναφοράς, ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες της περιοχής και ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα τοπικής επιχείρησης που κατάφερε να αποκτήσει πανελλαδικό και διεθνές αποτύπωμα. Η φωτιά που ξέσπασε χθες τα ξημερώματα στο εργοστάσιο της εταιρείας δεν κατέστρεψε μόνο εγκαταστάσεις, αλλά σημάδεψε βαθιά μια ολόκληρη τοπική κοινωνία, η οποία θρηνεί την απώλεια τεσσάρων εργαζομένων γυναικών.

Από έναν συνοικιακό φούρνο στη βιομηχανική παραγωγή

Η ιστορία της Βιολάντα ξεκινά το 2003, μακριά από βιομηχανικά πάρκα και μεγάλες γραμμές παραγωγής. Αφετηρία της ήταν ένα μικρό συνοικιακό αρτοποιείο στα Τρίκαλα, όπου ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης, σημερινός πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, εργαζόταν στον φούρνο του πεθερού του. Εκεί, η παραδοσιακή αρτοποιία και η ενασχόληση με τη ζαχαροπλαστική έδωσαν σταδιακά τη θέση τους σε μια πιο φιλόδοξη επιχειρηματική ιδέα. Την παραγωγή τυποποιημένων μπισκότων και κουλουριών με έμφαση στη γεύση, την ποιότητα και την ελληνική ταυτότητα.

Μέσα σε λίγα χρόνια, η μικρή οικοτεχνία μετατράπηκε σε οργανωμένη μονάδα παραγωγής και στη συνέχεια σε σύγχρονη βιομηχανία. Η ανάπτυξη υπήρξε σταθερή, βασισμένη τόσο στην αύξηση της ζήτησης στην ελληνική αγορά όσο και στη διεύρυνση της γκάμας των προϊόντων. Σήμερα, η Βιολάντα διαθέτει σχεδόν 200 κωδικούς, από κλασικά μπισκότα και κουλουράκια μέχρι προϊόντα δημητριακών και ειδικές σειρές, ενώ τα προϊόντα της βρίσκονται σε χιλιάδες σημεία πώλησης.

Τα οικονομικά μεγέθη της Βιολάντα τα τελευταία χρόνια αποτύπωναν μια επιχείρηση σε ανοδική τροχιά. Ο κύκλος εργασιών αυξανόταν σταθερά, τα κέρδη ενισχύονταν και οι επενδύσεις συνεχίζονταν, επιβεβαιώνοντας τη θέση της εταιρείας ως ισχυρού παίκτη στον κλάδο των τροφίμων. Το 2024 ο κύκλος εργασιών ανήλθε στο ποσό των 37,579 εκατ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση κατά 16,13% αναφορικά με την προηγούμενη χρήση.

Η διοίκηση επένδυε τόσο στην παραγωγική αναβάθμιση όσο και στην ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας, με στόχο την περαιτέρω διεύρυνση της παρουσίας της σε διεθνείς αγορές.

Οι επενδύσεις σε υποδομές και τα τρία εργοστάσια

Κομβικό ρόλο σε αυτή την πορεία έπαιξαν οι επενδύσεις σε υποδομές. Η εταιρεία ανέπτυξε τρία εργοστάσια, πλήρως καθετοποιημένα, τα οποία συγκροτούν τον παραγωγικό της πυρήνα.

Το κεντρικό εργοστάσιο στα Τρίκαλα, όπου σημειώθηκε τα ξημερώματα η φωτιά, βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Τρικάλων–Καρδίτσας, και αποτελούσε το μεγαλύτερο συγκρότημα.

Εκτείνεται σε ιδιόκτητες εκτάσεις 55.000 τετραγωνικών μέτρων και φιλοξενούσε πολλαπλές γραμμές παραγωγής μπισκότων, γκοφρέτας και δημητριακών, αποτελώντας την καρδιά της βιομηχανικής δραστηριότητας της εταιρείας.

Στη Λάρισα, στο Μακρυχώρι, λειτουργεί το δεύτερο εργοστάσιο, μια μονάδα που έχει παρουσιαστεί ως τεχνολογική καινοτομία σε διεθνές επίπεδο. Πρόκειται για το εργοστάσιο μπισκότων χωρίς καμινάδα, όπου εφαρμόζεται η τεχνολογία “Steam Free”, με στόχο τη μείωση των εκπομπών και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως η ηλιακή και η γεωθερμία. Η συγκεκριμένη επένδυση, ύψους άνω των 4 εκατ. ευρώ, αποτέλεσε για τη Βιολάντα ένα βήμα προς ένα πιο «πράσινο» μοντέλο παραγωγής.

Το τρίτο εργοστάσιο, με την επωνυμία Vitafree, βρίσκεται επίσης στον άξονα Τρικάλων–Λάρισας και επικεντρώνεται στην παραγωγή μπισκότων, ενισχύοντας τη συνολική δυναμικότητα του ομίλου.

Παράλληλα με τις παραγωγικές εγκαταστάσεις, η εταιρεία έχει αναπτύξει δίκτυο διανομής με κέντρα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Τρίκαλα, εξυπηρετώντας δεκάδες τοπικούς συνεργάτες και στηρίζοντας ένα ευρύ εξαγωγικό δίκτυο που εκτείνεται σε περίπου 40 χώρες.

Το μοιραίο ξημέρωμα στο εργοστάσιο των Τρικάλων

Η Βιολάντα απασχολεί εκατοντάδες εργαζομένους, με το εργοστάσιο των Τρικάλων να λειτουργεί σε τρεις βάρδιες, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες της παραγωγής. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ανάπτυξης και έντονης δραστηριότητας ήρθε η τραγωδία. Τα ξημερώματα, κατά τη διάρκεια της νυχτερινής βάρδιας, ξέσπασε φωτιά στο παλαιότερο τμήμα του εργοστασίου στα Τρίκαλα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, προηγήθηκε ισχυρή έκρηξη, με τον εκκωφαντικό θόρυβο να ακούγεται σε μεγάλη απόσταση. Το κτίριο υπέστη εκτεταμένες ζημιές, με τμήμα της στέγης να καταρρέει και εγκαταστάσεις να καταστρέφονται ολοσχερώς.

Τη στιγμή του συμβάντος, στη βάρδια βρίσκονταν δώδεκα εργαζόμενοι. Τέσσερις γυναίκες έχασαν τη ζωή τους, γεγονός που βύθισε στο πένθος τα Τρίκαλα και προκάλεσε σοκ τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και στον επιχειρηματικό κόσμο. Η Πυροσβεστική επιχείρησε επί ώρες, με ενισχύσεις από όλη τη Θεσσαλία, ενώ στο σημείο αναμένονταν και κλιμάκια για τη διερεύνηση των αιτίων της φωτιάς και της έκρηξης.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

Η διοίκηση της εταιρείας, σε πρώτη ανακοίνωσή της, είχε τονίσει ότι προτεραιότητα είναι οι άνθρωποι και οι οικογένειές τους, δηλώνοντας πλήρη συνεργασία με τις αρχές. Οι εικόνες από το κατεστραμμένο εργοστάσιο και οι μαρτυρίες για τη σφοδρότητα της έκρηξης αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, όχι μόνο σε υλικό επίπεδο αλλά και σε ανθρώπινο.

Αναλυτικά η πρώτη ανακοίνωση:

«Σήμερα σημειώθηκε σοβαρό περιστατικό στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου μας, κατά τη διάρκεια της νυχτερινής βάρδιας, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία και οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται στο σημείο και επιχειρούν.

Υπάρχουν 5 αγνοούμενοι εργαζόμενοι και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τις αρμόδιες αρχές για τον εντοπισμό τους.

Αυτή τη στιγμή, το μόνο που μας απασχολεί είναι οι άνθρωποί μας. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτούς και στις οικογένειές τους και κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να τους στηρίξουμε. Παράλληλα, συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και παρέχουμε κάθε διαθέσιμη βοήθεια».