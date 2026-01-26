Σε κατάσταση σοκ είναι η τοπική κοινωνία των Τρικάλων από την τραγωδία που συνέβη σήμερα τα ξημερώματα σε μπισκοτοβιομηχανία της περιοχής, όταν για λόγους που ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, έχασαν τη ζωή τους τέσσερις γυναίκες που εργάζονταν στην πρωϊνή βάρδια της επιχείρησης, ενώ αγνοείται ακόμα μία γυναίκα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν υπήρχαν φιάλες υγραερίου και μέχρι στιγμής ως πιθανή αιτία αναφέρονται η αμμωνία και το προπάνιο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν υπήρχαν φιάλες υγραερίου και μέχρι στιγμής ως πιθανή αιτία αναφέρονται η αμμωνία και το προπάνιο.

Συνολικά επτά άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, εκ των οποίων ο ένας είναι πυροσβέστης. Όλοι οι τραυματίες είναι καλά στην υγεία τους.

Οι νεκροί έχουν μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας για διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής και ταυτοποίηση, ενώ 60 συνολικά άνδρες της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ, με 13 οχήματα, επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και τον εντοπισμό της αγνοούμενης.

Η φωτιά εκδηλώθηκε (λίγο πριν τις 4:00 π.μ.), μετά από μεγάλη εκκωφαντική έκρηξη στις κτηριακές εγκαταστάσεις. Το ωστικό κύμα της έκρηξης αφαίρεσε τοίχους και η οροφή κατέρρευσε, κόβοντας στα δύο το τεράστιο εργοστάσιο.

Εκεί όπου υπάρχει κενό, εργάζονταν οι πέντε γυναίκες που δούλευαν στην παραγωγή κοντά στους φούρνους, ενώ οι υπόλοιποι της νυχτερινής βάρδιας βγήκαν από την ίδια έξοδο που χρησιμοποιούσαν καθημερινά.

Περίπου πέντε ώρες από την «πολύ δυνατή έκρηξη» και την πυρκαγιά, ανασύρθηκαν τρεις εργαζόμενες απανθρακωμένες και λίγο αργότερα η σορός ακόμη μίας εργαζόμενης.

Η έκρηξη ακούστηκε στα Τρίκαλα και σε πολύ μεγάλη απόσταση στα χωριά όπου έτριζαν τα τζάμια. Με την έκρηξη άνοιξαν τα διπλανά πάνελ και έπεσε μέρος της σκεπής, ενώ έπιασε αμέσως φωτιά το κτήριο.

Στο σημείο έσπευσαν εννέα οχήματα με 22 πυροσβέστες που καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να περιορίσουν τις φλόγες πριν επεκταθεί σε παρακείμενα κτήρια, ενώ λίγο αργότερα ενισχύθηκαν φτάνοντας τους 40 πυροσβέστες με 13 οχήματα.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα και επιχειρούν συνολικά 40 #πυροσβέστες με 13 #οχήματα. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 26, 2026

Επιπλέον, μετέβη και η ΕΜΑΚ από την Λαμία, ενώ έχει δοθεί εντολή να μεταβεί και η ΔΑΕΕ. Ακόμη, κατά τις ίδιες πληροφορίες, τμήμα της επιχείρησης έχει καταρρεύσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση δεν υπήρχαν φιάλες υγραερίου που δικαιολογούν τόσο μεγάλη έκρηξη, η οποία ακούστηκε και μέσα στην πόλη των Τρικάλων, που βρίσκεται σε απόσταση έξι χιλιομέτρων από το εργοστάσιο.

Στις εικόνες φαίνεται ότι το πρώτο κτήριο στα αριστερά λειτουργούσε ως αποθήκη, ενώ πίσω του ξεκινούσε η παραγωγική διαδικασία. Η έκρηξη σημειώθηκε πιθανότατα στο τμήμα όπου βρίσκονταν οι φούρνοι, οι οποίοι λειτουργούσαν συνεχώς, επί 24 ώρες. Ως πιθανή αιτία αναφέρονται η αμμωνία και το προπάνιο.

Η ανακοίνωση της ΒΙΟΛΑΝΤΑ

Ανακοίνωση εξέδωσε η εταιρεία ΒΙΟΛΑΝΤΑ για την πυρκαγιά που ξέσπασε στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας στα Τρίκαλα.

«Σήμερα σημειώθηκε σοβαρό περιστατικό στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου μας, κατά τη διάρκεια της νυχτερινής βάρδιας, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία και οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται στο σημείο και επιχειρούν.

Υπάρχουν 5 αγνοούμενοι εργαζόμενοι και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τις αρμόδιες αρχές για τον εντοπισμό τους.

Αυτή τη στιγμή, το μόνο που μας απασχολεί είναι οι άνθρωποί μας. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτούς και στις οικογένειές τους και κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να τους στηρίξουμε. Παράλληλα, συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και παρέχουμε κάθε διαθέσιμη βοήθεια».